La talentosa actriz mexicana Eiza González deslumbró en Miami con su elección de moda más reciente. Luciendo un espectacular vestido verde que acentuaba su figura y resaltaba su belleza natural.

Eiza se convirtió en el centro de atención durante la promoción de su nueva película Fountain of Youth que se transmitirá a partir del 23 de mayo en Apple TV.

Presumió un maquillaje perfecto, compuesto por base, rubor durazno en los pómulos y labial nude. La gran protagonista fue su cabellera rizada, que le dio volumen y movimiento.

Con su estilo impecable y su carisma inigualable, la estrella de Hollywood sigue demostrando por qué es una de las favoritas tanto en la pantalla grande y en los eventos.

La película La fuente de la juventud cuenta la historia de dos hermanos que “unen sus fuerzas para buscar la legendaria fuente de la juventud. Utilizando pistas históricas, se embarcan en una búsqueda épica llena de aventuras. Si tienen éxito, la mítica fuente podría concederles la inmortalidad”, dice la reseña de IMDb.

Los coprotagonistas de Eiza González son nada más y nada menos que Natalie Portman y John Krasinski. Así que sigue poniendo el nombre de México en alto.

La vida de Eiza González dio un giro cuando se mudó a Los Ángeles en 2013. Desde entonces vive una vida de trabajo y lujo en Hollywood.

A inicios de su carrera en Hollywood declaró: “Es complicado salir de la zona de confort. Hay muchísima gente en este país con el talento suficiente para ‘hacerla’ en el extranjero, y deciden quedarse porque la tienen ‘segura’. Yo decidí perseguir mi sueño de toda la vida, y aunque sea muy difícil, me puse los pantalones”.

A través de su cuenta de Instagram, deslumbra con sus invitaciones a galas y premiaciones. Sin duda, ha llegado a un gran nivel.

En su carrera como actriz ha brillado con actuaciones en Ambulance, I Care a Lot, Godzilla vs Kong, From Dusk Till Dawn: The Series y Baby Driver.

Ahora es una de las mexicanas más exitosas en Estados Unidos y sigue brillando con producciones en ese país.