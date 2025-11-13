En el mundo de la música recientemente se difundió que una de las integrantes de familia Aguilar podría tener problemas con el consumo de drogas, ante ello Emiliano, hijo mayor de Pepe Aguilar se pronunció al respecto.

Durante una entrevista con "De primera mano", Emiliano Aguilar fue sorprendido al enterarse que en redes sociales se mencionaba que su prima Majo Aguilar supuestamente estaría abusando de estupefacientes.

Perplejo ante la declaración, Emiliano respondió: "N o, están mal. Yo conozco a mi prima. Yo fumo marihuana, ella no , no, no. Ella es antidrogas, macizo ”.

Incrédulo, el cantante preguntó de donde salió la pregunta, a lo que le contestaron que desde hace dos semanas empezó a difundirse el presunto problema.

Emiliano insistió en que Majo Aguilar está totalmente en contra: "No, no, no, yo soy el que fumo. Es más, hasta me va a regañar, le he dicho si quiere y ella dice no, no, no".

Estas declaraciones surgen en medio de las tensiones familiares que tiene con Pepe Aguilar y sus hermanos Ángela y Leonardo, con quienes se ha peleado públicamente revelando intimidades, insultándolos e incluso a través de memes.

Actualmente, Emiliano Aguilar ha bajado la cantidad de videos explosivos contra su familia, en los que, hasta su tía, hermana de Pepe, ha salido a pedir prudencia o a criticarlo.

El hermano mayor de Ángela se ha dedicado a hablar de su música y de los nuevos proyectos que busca emprender en programas de habla hispana en Estados Unidos.

Sobre los rumores alrededor de Majo Aguilar, la cantante de regional mexicano no ha salido a pronunciarse al respecto.

Se ha mantenido activa trabajando para su público, como ejemplo más reciente, el pasado 9 de noviembre la nieta de Flor Silvestre dio su primer concierto en el Zócalo de la Ciudad de México con motivo de Congreso Mundial del Mariachi.