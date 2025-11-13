Luego de que Angélica Vale recibiera la demanda de divorcio casi como regalo de cumpleaños, salen más detalles a la luz que podrían descartar los rumores de que la actriz la habría sido infiel a Otto Padrón.

De acuerdo con el más reciente programa de Javier Ceriani y Mandy Fridman, especialistas del medio del espectáculo, revelaron:

"Para los que dicen que Otto le puso el divorcio porque él es el ofendido, no. Angélica desde abril..., no sabemos si la relación se fracturó mucho antes, ella quería separarse porque evidentemente debe haber algo que no quiere seguir con ese hombre en su vida ", dijo Ceriani.

Esto, tras revelar que el círculo más cercano de la actriz no vio venir la separación de la pareja que tenía más de 14 años juntos.

Por su parte, Mandy Fridman dejó entre ver que hay algo más delicado detrás del divorcio de Angélica Vale y Otto Padrón, pero que pese a que ellos como periodistas tienen pruebas por el momento no lo revelarían.

"Bajo mi responsabilidad periodística te voy a decir esto: Yo no jugaría tanto con la paciencia de Angélica, porque si sale a la luz las situaciones delicadas que podrían haber habido durante ese matrimonio, el chisme que anda rodando, que además es mentira creado por Otto, es un cuento de Disney al lado de lo que podría salir", dijo Fridman.

Por ello, recomendaron al exesposo de "La Vale" evitar hacer una campaña sucia en contra de la actriz, ya que él sería el más perjudicado si exponen las pruebas con las que cuentan.

" Yo le diría a Otto : Calladito te ves más bonito ", dijo Ceriani y ahondó:

"Porque de verdad, si sale lo que Mandy y yo sabemos, es muy delicado. Por respeto y por una promesa, hoy no lo decimos, pero periodísticamente el día que nos toque el deber de decirlo porque nos autorizan, lo hacemos".

"No se vale porque el día si hay que sacar todo ya sabemos quién pierde", sentenció Javier.

" Alguien puede terminar en la cárcel ", respaldó Fridman.

Otto Padrón habría sabido con anticipación la fecha en que Angélica sería notificada del divorcio

Cabe recordar que el pasado lunes Angélica Vale confirmó, entre lágrimas, que se divorciaría de Otto Padrón con quien tiene dos hijos.

La actriz dijo que se había enterado igual que todos, a través de la noticia difundida por Javier Ceriani, pero con la peculiaridad de que ella estaba cenando con él y su familia.

La hija de Angélica María dijo que apenas dos días antes habían hablado de que iniciarían el proceso de divorcio, sin embargo, tras caerle la cubetada de agua fría, Otto dijo que desconocía que su equipo legal lo haría en estas fechas, cercanas al cumpleaños 50 de la actriz.

Sobre esto, Ceriani y Fridman precisaron que en Estados Unidos los abogados NO pueden avanzar en el trámite sin el conocimiento y consentimiento de su cliente y además, que la Corte pide al solicitante que de una fecha donde asegure que el demandado, en este caso Angélica, pueda estar en su casa, ya que de lo contrario se cobra por día que se busque notificar de los hechos.

Por lo que los periodistas aseguraron que Otto habría indicado que 11 de noviembre Angélica se localizaría en su domicilio, dado que ese día es su cumpleaños.

"Entonces, ¿cómo hace una persona que firmó un divorcio el 25 de septiembre, que su abogado lo puso una semana antes del cumpleaños, compartir y mirar a la cara y decirle feliz cumpleaños a la mamá de sus hijos sin decirle te puse la demanda de divorcio, ¿no? Es como raro. Está raro y perverso", criticaron.