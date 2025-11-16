Anya Taylor-Joy enamoró a sus fanáticos luego de aparecer en una gala organizada por Tiffany&Co., llevada a cabo en la ciudad de Nueva York, luciendo como “un ángel” con un vestido blanco diseñado por Fındıkoğlu.

La actriz fue fotografiada llegando a The Landmark ataviada con un minivestido blanco de cuello halter asimétrico, estructurado con paneles de tela drapeada y olanes en la parte inferior de la falda.

El vestido, que se convirtió en tema de conversación, presentó un top estilo corsé, con ataduras cruzadas por la espalda, dejando a la vista la ropa interior de la actriz. Le sumó zapatillas peep-toe de tacón de aguja en color aperlado, así como pendientes de diamantes, brazaletes, anillos a jugo y un collar con un cristal de gran tamaño en el frente.

El rostro de la estrella de cine se mostró definido bajo un estilo refinado, pero llamativo, con labial rosado nude, un cat eye fino, sombras marrones sobre los párpados, una capa de base que dio efecto de porcelana a la piel y blush rosado, mismo que destacó sus marcados pómulos. Por su parte, su cabello se lució en un peinado sencillo, pero glamuroso con un moño trenzado alto.

Anya se convirtió en embajadora de la marca de joyería de lujo en 2022, por lo que es común verla cumpliendo con algunos compromisos relacionados a las sucursales de la empresa y siendo modelo en las campañas publicitarias.

Precisamente, la actriz de Gambito de Dama asistió al evento de Tiffany’s para hacerle publicidad a la campaña navideña de este año llamada El amor es un regalo, misma que protagoniza.

En un comunicado, la marca habló sobre su nueva colaboración señalando que el proyecto destaca “momentos íntimos donde se intercambian cajas azules de Tiffany y se celebra el amor en todas sus formas”.

Por su parte, etiquetó a la celebridad en la campaña publicitaria compartida en Instagram con el mensaje: “El amor es un regalo. Honra cada faceta del amor con la embajadora de la Casa, Anya Taylor-Joy mientras viaja por el mundo de Tiffany & Co.; un lugar donde la magia de las fiestas no conoce límites”.

Además de estar colaborando con la marca de lujo, Anya Taylor-Joy ha estado ocupada con varios proyectos cinematográficos, incluidos los estrenos de las películas The Gorge y Sacrifice.

Asimismo, se ha involucrado en las grabaciones de Dune: Part Three y la producción de Super Mario Galaxy: La Película, en la que volverá a prestar su voz para interpretar a la Princesa Peach; ambas consideradas para estrenarse en 2026.