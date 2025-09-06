Adamari López volvió a conquistar a sus seguidores en Instagram con una fotografía en la que luce un minivestido perfecto para la temporada otoñal. El diseño, en tono beige con estampado de hojas cafés resalta su figura y estilo elegante, mientras que el corte corto da sensualidad y sofisticación.

La presentadora puertorriqueña demuestra una vez más que sabe cómo adaptar las tendencias a su personalidad y justo a tiempo de que inicie el otoño.

La imagen deja ver a Adamari López con una actitud segura y radiante. Su peinado suelto y maquillaje natural complementan el look, creando una propuesta ideal para los días frescos de otoño. La elección del calzado —sandalias en tono nude— refuerza el aire moderno del conjunto.

Los comentarios no tardaron en llenar la publicación, con seguidores elogiando su estilo, carisma y transformación física. Adamari, quien ha compartido abiertamente su proceso de bienestar, se ha convertido en un referente de empoderamiento y autenticidad.

Recientemente, la estrella fue cuestionada en su programa de YouTube, Ada y Chiqui De Show, sobre su trabajo en televisión.

En un segmento donde responden preguntas de sus seguidores, recibió la pregunta: “Sobre los sueldos… ¿Si es verdad que ganan buena plata, tanto que les alcanza para comprarse casas lindas, tener niñeras, comprarse zapatos con suela roja y hasta para mantener a los maridos?”.

“Yo creo que cada uno pone el precio de lo que piensa que vale su trabajo y si la compañía que te contrata acepta ese precio pues bien o cada cual es libre de salirse de donde no está contento porque no le pagan bien”, dijo Adamari.

“Obviamente me tiene que dar para poder pagar mi casa, para poder pagar la escuela de la niña y los otros gastos que hay en la vida. Pero hay que también saber administrarse. La cobija te tiene que dar para lo que ganas”, agregó.

La presentadora puertorriqueña ha acrecentado su base de seguidores en redes sociales con divertidos videos cortos de comedia.

Ha dicho que está viviendo uno de sus mejores momentos ahora que está sana y está disfrutando de su soltería. Incluso señaló que no cambiaría nada de su pasado, ni el cáncer, ya que lo vivido le ha ayudado a ser quién es hoy y a hacer lo que hace.