En medio de la polémica desatada por la canción Con Otra de Cazzu , supuestamente dedicada para Ángela Aguilar, la conductora Adamari López salió en defensa de la hija de Pepe Aguilar y de su matrimonio con Christian Nodal.

Durante su programa Desiguales, Adamari opinó sobre la relación de Ángela con Nodal y la forma en que ésta terminó en boda meses después de que él anunciara su separación de Cazzu.

La conductora dijo que Ángela no tiene por qué dar explicaciones sobre su matrimonio y debatió con sus compañeras, Amara La Negra y Paola Sasso sobre si debería hacer una canción como respuesta a Con Otra para defender su posición como esposa.

“Yo pienso que Ángela tiene una relación de matrimonio con Nodal. Yo pienso que ya no tiene que dar más ninguna explicación. Realmente a ella fue la que escogieron como la mujer para casarse”, señaló Adamari.

Por su parte, la conductora conocida en el medio como Amara La Negra dijo que la polémica en torno a la pareja del momento nunca va a terminar si se siguen sacando canciones respecto al triángulo amoroso.

“Mientras los demás sigan sacando cancioncitas, en entrevistas tirando pulla y diciendo no sé qué, esto no se va a acabar”, señaló. “Al final del día, mujeres ustedes no pueden estar llorando y dando asco por un hombre que ya decidió con quién quiere vivir el resto de su vida, o lo que dure su matrimonio”, agregó.

Dentro de este contexto de opiniones, la influencer Paola Sasso defendió a Ángela y abogó por que ella cuente su propia versión de los hechos como Cazzu lo ha estado haciendo con las canciones La Cueva, Dolce y Con Otra.

“Cazzu sacó su canción y está facturando (...) También Ángela tiene el derecho a que la escuchen y que sepan su verdad. Ella puede cantar su canción, agarrar esta y generar también dinero”, opinó Sasso.

Adamari López salió en defensa de Ángela después de que la próxima Cazzu detallara la relación que tiene con Christian Nodal y la forma en que ve el matrimonio entre ambos cantantes de regional mexicano.

Durante una entrevista improvisada que dio, la argentina dijo que no juzga a Ángela y que está bien si son felices en su matrimonio: “Yo no la juzgo. No me da bronca nada de ella, no tengo ningún sentimiento negativo hacia ninguno de ellos dos. De hecho, me encanta, si son felices, me encanta”.

Añadió que sólo habla con Nodal por su hija Inti, a quién está criando sola “con mucho amor”. Cazzu dijo sobre su ex: “Nosotros tenemos una relación totalmente formal por el bien de nuestra hija”.

Tras estas declaraciones, Ángela Aguilar y Christian Nodal no han comentado nada y, por el contrario, se han dejado ver en el palenque de Texcoco felices y enamorados.