“Ni cómo ayudarte, Angelita”, fue la reacción de cientos de usuarios de redes sociales tras escuchar el polémico comentario que hizo Christian Nodal sobre su boda religiosa: el cantante fue cuestionado con relación a este tema y bromeó al respecto, algo que generó críticas y duros señalamientos. “Lo bueno es que es con la misma” dijo el intérprete de “Adiós, Amor”.

Hace unos días, Ángela Aguilar compartió con sus fans, muy felizmente, que el 2026 será el año en el que llegue al altar y se jure amor eterno con Nodal frente a Dios, ya que realizará su boda religiosa; la estrella de la música aseguró que su próximo casamiento será en mayo, por lo que ya estaría con los preparativos de dicha celebración.

Pocos días después de esta noticia, se le preguntó a Nodal sobre su boda religiosa y aunque en un primer momento respondió con desconcierto, el compositor confirmó el enlace y dijo que la fiesta sería “mexicanísima”, aunque días después, cuando se le cuestionó sobrelo mismo contestó que quien está organizando todo es la hija de Pepe Aguilar.

Y no sólo eso, sino que la pareja ha sido duramente criticada en las últimas horas debido a que Nodal, en su discurso de agradecimiento tras haber granado un Latin Grammy, no mencionó a su esposa, dejándola fuera de todo; el video de la reacción de Ángela tras este momento es uno de los más vistos en las últimas horas, ya que se ve molesta y muy seria.

Pero los momento polémicos no terminan con la pareja ya que está circulando un video en el que Nodal se “burló” de su boda religiosa: en una entrevista que ofreció para el programa La Kalle, se le cuestionó sobre quee se casaría de nuevo, después de contraer nupcias de manera legal y espiritual.

“¿Marica que vuelves a casarte? ¿Qué está organizando una vez más marica?”, preguntó el presentador, a lo que Nodal respondió: “Una vez más. Lo bueno es que con la misma, marica”.

De inmediato, las palabras de Nodal despertaron comentarios negativos y críticas ya que consideraron que fue de muy mal gusto cómo se expresó, sobre todo cuando su esposa se encuentra muy feliz con los preparativos y presumiendo su próximo casamiento.

El comentario desató controversia entre los internautas:“No creo que vaya a haber boda”, “Nodal es muy grosero”,“Ese matrimonio parece película de terror”, “Nodal cada día tienes la soga más apretada a tu cuello” y “Ya que alguien le diga que no hable porque se hunde más”, fueron algunas de las reacciones de los usuarios de redes sociales.