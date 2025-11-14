La 26 premiación de los Latin Grammy parecía una buena plataforma para que la dinastía Aguilar y Christian Nodal se lucieran, pero una vez más los fans se fijaron en los detalles, que en ocasiones dan más de contenido que el discurso que se puede dar.

Pese a que el paso de Ángela Aguilar y Nodal por la alfombra roja estuvo lleno de muestras de cariño y posees para la prensa, al interior del MGM Grand Garden Arena la historia fue diferente.

Pepe Aguilar y su yerno estaban nominados en la categoría de Mejor Álbum de Música Ranchera, Nodal competía con "¿Quién + cómo yo?" y el papa de Ángela con "Mi suerte es ser mexicano".

Aunque ese jueves, Pepe Aguilar subió un video a sus redes demostrando la unión familiar de la que gozan y brindando por estar nominados en los Grammy, al parecer a Nodal se le olvidó al recibir su premio.

Resulta que Nodal le ganó el Grammy a su suegro, la sala al escuchar el nombre del ganador estalló en aplausos, enseguida el sonorense muy emocionado subió por al escenario por su premio.

Las cámaras tomaron la expresión de orgullo de Ángela y a Pepe aplaudiendo efusivamente.

En el discurso, Nodal agradeció a sus amigos, a quienes lo respaldaron que estaban presentes y a distancia, además, a la disquera, hasta a su equipo por "aguantarle todas las madrugadas, todos los tequilas, todos los cigarros".

"Arriba Caborca, Sonora y arriba la raza latina", así cerró su discurso.

Hasta ahí pareciera un discurso limitado a su vida profesional pese a que estaban presentes su suegro y esposa con quienes ha enfrentado el duro escrutinio público.

Las "benditas redes" hicieron lo suyo y como siempre hay un video para refrescar la memoria no tardaron en ayudarle a Nodal a darse cuenta de que pese a que este año fue acompañado con la mujer con la que dijo que compartirá toda su vida, pues ni la mencionó.

Salieron a la luz la premiación de los Latin Grammy 2021 cuando Nodal agradeció "al amor de su vida", Belinda, tras recibir un premio.

También el video de 2023 cuando era novio de Cazzu y en el discurso de agradecimiento destacó que la argentina le había "reiniciado la vida".

Entre las críticas cuestionan: "Y porque no mencionaste a tu esposa ... Si dices que la quieres mucho.... Pura apariencia... ni ustedes se la creen la verdad".

"Cada dos años gana un Grammy y cambia de pareja", "La más funada y olvidada", "Noooo, la dejo pintada" se lee entre los comentarios.

Al bajar del escenario, Nodal regresó a su lugar donde le dio la mano a su suegro, pero el gesto de Ángela paso de ser de orgullo a mostrarse muy seria.