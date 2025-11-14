En redes sociales sólo se habla de la reacción de Ángela Aguilar tras el discurso de agradecimiento que dio Christian Nodal al haber ganado un Latin Grammy: en dichas palabras, el cantante de regional mexicano agradeció a todo mundo, pero se le olvidó mencionar a su esposa, situación que parece podría haber causado el enojo de Ángela, ya que en un video que circula en redes sociales se ve cuando él se baja del escenario y ambos protagonizan un tenso momento.

La asistencia de Ángela Aguilar y Christian Nodal a los Latin Grammys no pasó desapercibida y menos cuando su presencia se hizo viral debido a varias situaciones que sucedieron. Una de las que más se ha comentado en las últimas horas ha sido la que tiene que ver con el discurso que dio el famoso al llevarse el premio por “Mejor álbum de música ranchera/mariachi”, categoría en la que compitió con su suegro, Pepe Aguilar.

Tras llevarse el reconocimiento, Nodal subió al escenario y pronunció un discurso en el que agradeció a todas las personas que lo apoyaron y que hicieron posible que se llevara el tan ansiado Latin Grammy. Sin embargo, cuando todos esperaban que pronunciara unas palabras de amor para su esposa, el cantante no dijo nada al respecto, e incluso, agradeció al “tequila” y a los “cigarros”, algo que mencionaron los internautas en redes sociales y por lo que criticaron fuertemente al intérprete de “Adiós, Amor”.

“Muchísimas gracias de todo corazón, a mi familia, mis amigos, mi equipo con el que hago música, que me aguantan todas las madrugadas, todos los tequilas, todos los cigarros... Toda la inspiración. Gracias, significa mucho para mí, es un orgullo, un honor... Me falta Alex Ramírez, Rebeca, JP... Sony Music, gracias por siempre tratarme como familia, los amo muchísimo. ¡Arriba Caborca, Sonora! Y ¡Arriba la raza latina!”, dijo Nodal.

En el video que circula en redes sociales se aprecia el momento en el que Christian baja del escenario después de recibir su premio, se acerca a su familia, lo abraza Pepe Aguilar, pero Ángela se ve seria y no se acerca a él, más que para decirle una palabras que él parece no escuchar del todo bien.

“El camarógrafo tenía un sólo trabajo y lo hizo perfecto”, “Nodal está acabando con la carrera de los Aguilar”, “Si se emperró”, “No mencionó a la abuela Flor Silvestre”, “Nomás le faltó: ‘Gracias al tequila que me ayuda olvidar que estoy casado con Ángela’” y “Tan felices que estaban en la alfombra roja derrochando amaaaaaar”, fueron algunas de las reacciones de los internautas, quienes también aseguraron que Pepe Aguilar se ve enojado y que incluso jaló del brazo de su yerno.