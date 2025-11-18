No hay día en que Christian Nodal no sea tema de conversación en las redes sociales por sus múltiples polémicas en torno a su matrimonio con Ángela Aguilar. Luego de generar controversia por ignorarla en su discurso de agradecimiento en los Grammy Latino, Nodal está siendo señalado por presuntamente coquetear a otra persona.

Según muestra un video que se está haciendo viral en internet, el cantante de Adiós amor está dando una entrevista sobre sus proyectos musicales en el programa de radio El Show de Erazno y La Chokolata y es precisamente a este último personaje al que supuestamente le coquetea.

“Oye Chokolata, te ves más rica que nunca, eh”, le dice Nodal a La Chokolata. “No, tú eres muy peligrosón”, le contesta. “No, yo estoy muy sentida con Nodal, porque yo no sé por qué fuiste con Adela Micha”, señaló el personaje mientras Nodal interrumpía para preguntar: “¿Por qué, mamacita?”. “No seas celosa, yo soy para ti, tuyo. Único para ti”, señaló Christian.

Luego de que se compartiera este video, los usuarios de redes sociales aseguraron que Christian le estaba coqueteando de verdad a La Chokolata, ya que, dicen, se escucha “honesto” y “serio”.

En torno a esta nueva polémica se sabe que La Chokolata en realidad no es una mujer, sino que se trata de un personaje de dicho programa de radio, interpretado por el locutor mexicano Oswaldo Díaz.

La viralización de este material ocurre pocos días después de que Christian acaparara las tendencias en redes sociales por haber ignorado a su esposa en el discurso de agradecimiento que dio luego de recibir el premio al mejor álbum de música ranchera/mariachi en los Grammy Latino 2025, categoría en la que también estaba nominado su suegro, Pepe Aguilar.

La semana pasada, Christian subió al escenario para agradecer el premio y en su discurso mencionó a los cigarros y al alcohol que toma, pero no habló de Ángela Aguilar ni le dedicó el premio como lo hizo en el pasado con sus novias en cuestión.

En su momento, le dedicó un premio a Belinda, a quien llamó “el amor de mi vida” y en otra ocasión, Nodal le agradeció a Cazzu por reiniciarle la vida y por hacerle valorar los premios; a la argentina la llamó “mi gran amor”.

Durante la transmisión de los Grammy 2025, Ángela estaba siendo enfocada durante el discurso de Nodal, expectante a que se le mencionara, pero al finalizar Nodal, Ángela dejó de sonreír y parece haber puesto una cara de molestia y decepción al no ser nombrada.

En redes sociales, la nieta de Flor Silvestre fue objeto de burlas por parte de algunos internautas, mientras que otros empatizaron con ella señalando que el problema en su relación no es que se haya convertido en novia y luego esposa después de Cazzu, sino que el problema es Nodal, por ser un “narcisista” y el culpable de que esté “arruinando su vida” hablando personal y profesionalmente, mientras él sigue triunfando con los conciertos vendidos en su totalidad.