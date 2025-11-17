Demi Moore deslumbró al celebrar su cumpleaños número 63 ataviada con un espectacular vestido negro de encaje y transparencias.

La estrella hollywoodense usó este atuendo durante la premiere de la segunda temporada de su exitosa serie de Paramount+, Landman, en el Upper West Side de Manhattan.

El vestido de Demi Moore era de la casa Gucci y tenía un escote al centro. Así como mangas largas y aplicaciones brillantes que elevaron el glamour. Usó aretes largos, manicura roja y sus estilistas dejaron brillando su cabellera negra. Llevó maquillaje de apariencia natural: el protagonista fue el rubor en sus pómulos.

Horas más tarde, la estrella de Substance pareció genuinamente sorprendida cuando Eric Rutherford, del podcast Not Just Pretty Pictures, la sorprendió con una bandeja de 13 cupcakes con velas encendidas.

Todos los presentes en el restaurante Quality Italian, de Midtown, cantaron el Happy Birthday a Moore y ella pidió un deseo.

Demi Moore se emocionó mucho cuando su hija mayor, Rumer Willis, organizó una videollamada por FaceTime con su hija de dos años, Louetta Willis, quien cantó y bromeó tiernamente con su abuela.

“¡El regalo de cumpleaños más dulce de mi pequeña Lou! Gracias por todos los deseos de cumpleaños”, escribió Demi Moore en sus redes sociales. La hija menor de Demi Moore, Tallulah Willis, también publicó una presentación de diapositivas en Instagram en honor a su “hermosa y magnética mamá”, llamándola “la maestra más divina del mundo”.

Además de su impacto en la moda, Demi Moore vivió un renacer profesional con la película La Substancia.

Moore ha confesado que trabajar en esta película fue “un viaje increíble” y “un bálsamo curativo” para los mismos temas que aborda la trama. “Me conmovió desde que leí el guión. En esencia, de lo que realmente se trata la película es de lo que nos hacemos a nosotros mismos”, declaró.

A lo largo de su carrera, Demi Moore ha enfrentado presiones sociales, cuestionamientos sobre su rol como madre y mujer, y una constante lucha por mantener su autenticidad en Hollywood.

En sus memorias Inside Out (2019), reveló que, incluso cuando fue la actriz mejor pagada de Hollywood tras Striptease (1996), luchaba con inseguridades profundas arraigadas en su infancia.

Su transformación física, su relación con la fama y su papel como madre han sido temas recurrentes en su vida pública. Aunque se ha especulado sobre cirugías estéticas, Demi Moore ha negado haberse sometido a procedimientos para alterar su apariencia.