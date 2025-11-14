A semanas de que Sergio Mayer Mori arrancara con mucha fuerza su participación en La Granja VIP luego de viralizarse el momento en que tras ser el primer capataz pudo disfrutar de un buen baño en jacuzzi donde no dejó nada a la imaginación.

Sin embargo, la popularidad al exterior del actor ha sido muy cambiante semana con semana. Ahora su papá, Sergio Mayer, anunció que el próximo lunes buscará sacarlo del proyecto.

SERGIO MAYER BUSCA SACAR A SU HIJO DE LA GRANJA VIP

Pese a que hace unas semanas, Sergio Mayer participó como panelista en el programa, ahora sale a la luz una entrevista en la que asegura que -sin revelar algún conflicto en particular- desea que su hijo abandone el próximo lunes el juego.

De acuerdo con sus declaraciones, que se han viralizado en redes sociales, el también político aseguró que es el momento indicado de pedir a los productores de La Granja VIP que saquen a Mayer Mori, luego de que este ganara la dinámica de salvación de la semana, con la cual podrá ayudar a un integrante a salir de la placa y subir a otro para echar andar a la suerte.

"Todo tiene un ciclo y Sergio ya cumplió su ciclo, no está para esto y ni para que lo comparen con alguien", dijo el padre de Mayer Mori.

Sergio Mayer reveló que previo a entrar al reality acordó con su hijo de 27 años que si algo afuera no estaba bien pediría que lo sacaran y él considera que llegó el momento de que salga como triunfador, sin que revelara si la decisión se basa en algún conflicto en particular o por el hate en su contra en algunas plataformas digitales.

"Yo le dije a Sergio que si algo pasaba y era momento de que saliera le iba a avisar y le iba a avisar a la producción. Quiero que salga como ganador porque esto que acaba de hacer volvió a poner su nombre en alto "

"No sé si la producción me dé oportunidad de hablar con él o no, pero creo que es el momento y si por mi fuera mañana mismo estaba yo ahí en la producción hablando, pero regreso a México hasta el lunes". comentó.

¿Cómo ha sido la participación de Sergio Mayer Mori dentro de La Granja VIP?

Dentro de la Granja VIP, Sergio Mayer Mori se ha mostrado, en algunas ocasiones, renuente a trabajar en equipo o retador para seguir las instrucciones que le da Adal Ramones. Y más allá de que es considerado atractivo, algunos lo han calificado de homofóbico.

Mayer Mori y el influencer César Doroteo, conocido como Teo, han tenido algunas fricciones ya sea por comentarios o por su modo de jugar dentro de La Granja, sin embargo, los fans de este reality se han percatado que Sergio ha hecho comentarios denostando la orientación sexual de su compañero.

Los señalamientos contra el hijo de la actriz Bárbara Mori también se han enfocado en señalar que su actitud con la comediante Bea ha estado fuera de lugar y como en su forma de jugar en La Granja se ha mostrado manipulador.

Pese a las críticas y algunas fricciones con sus compañeros, Sergio Mayer Mori ha logrado mantenerse cuatro semanas al interior del reality de Azteca donde en sus ratos de escape ha aprovechado las cámaras para pedir que escuchen su música.