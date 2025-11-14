TE RECOMENDAMOS

Trump arremete contra Clinton y demócratas tras nuevos correos del caso Epstein: "Estuvieron en su isla"

Sheinbaum descarta intervención militar de EU: ‘Hay quienes la piden, pero México no se subordina

Dan tremendo susto a La Cotorrisa: sujetos armados intentan asaltar el set de grabación en Naucalpan

Estalla indignación contra cafetería en la Roma por correr a adultos mayores de una banqueta pública: “La calle no es tuya”. VIRAL

Enlistan los mejores lugares para celebrar el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos

¿Adelantarán las vacaciones por el maratón Guadalupe-Reyes? SEP confirma lo que pasará

Buen Fin 2025: así puedes saber si un descuento es real o un engaño, según Profeco

La por la Generación Z para este sábado 15 de noviembre está prevista para realizarse simultáneamente en las principales ciudades de todo el país.

En el caso de la, desde hace unos días, los principales monumentos históricos hasta Palacio Nacional han sido protegidos con muros metálicos o de concreto.

Por ello, si planeas visitar el primer cuadro del Centro Histórico de la capital tienes que tomar en cuenta esta movilización que se espera pase por una de las principales avenidas.

¿Cuál es la ruta de la marcha de la Generación Z del sábado 15 de noviembre?

De acuerdo con la información difundida en redes sociales, esta es la ruta por donde pasará el principal continente de la marcha:

  • Saldrá a las 11:00 de la mañana
  • Punto de reunión: Ángel de la Independencia
  • Avanzará por Paseo de la Reforma
  • Se desvía en avenida Juárez
  • Seguirá sobre Madero
  • Hasta la plancha del Zócalo

CIERRES VIALES POR MARCHA EN LA CDMX EL 15 DE NOVIEMBRE

Por ello, se prevé importantes cierres viales en:

  • Eje Central Lázaro Cárdenas
  • Avenida Insurgentes
  • Río Tiber
  • Florencia
  • Inmediaciones a la Glorieta del Ahuehuete
  • Calle Rosales

¿Habrá cierres al transporte público por la marcha del sábado 15 de noviembre?

Hasta el momento ni el Servicio de Transporte Colectivo Metro ni Metrobús han informado si se prevé algún corte al servicio por la marcha de este 15 de noviembre.

Cabe recordar que en eventos masivos realizados en el Zócalo en ocasiones el Metro cierra esta estación dejando como única opción para llegar a:

  • Allende
  • Pino Suárez

El servicio del Metrobús conforme avance la protesta en sus redes sociales informará los posibles cortes al servicio.

También puedes revisar el estatus de las líneas del Metrobús en

En este caso la Línea 4 que va de Buenavista a Terminal 2, podría ser la más afectada, por lo que tendrás que poner especial atención a las estaciones que estarán en inmediaciones por donde pasará la marcha como son:

  • Museo San Carlos
  • Hidalgo
  • Bellas Artes
  • Amajac
  • Defensoría Pública

¿En qué otros estados de la República marcharán la Generación Z?

Según la convocatoria de la Generación Z también habrá protestas en las principales ciudades de:

  1. Coahuila
  2. Colima
  3. Estado de México
  4. Aguascalientes
  5. Baja California
  6. Campeche
  7. Baja California
  8. Guanajuato
  9. Chiapas
  10. Nuevo León
  11. Guerrero
  12. Hidalgo
  13. Morelos
  14. Oaxaca
  15. Puebla
  16. Tabasco
  17. Jalisco
  18. Tlaxcala
  19. Chihuahua
  20. Querétaro
  21. Quintana Roo
  22. Sinaloa
  23. San Luis Potosí
  24. Yucatán
  25. Sonora
  26. Tamaulipas
  27. Veracruz
  28. Michoacán
  29. Durango
  30. Zacatecas
  31. CDMX

