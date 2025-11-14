La marcha convocada por la Generación Z para este sábado 15 de noviembre está prevista para realizarse simultáneamente en las principales ciudades de todo el país.

En el caso de la Ciudad de México, desde hace unos días, los principales monumentos históricos hasta Palacio Nacional han sido protegidos con muros metálicos o de concreto.

Por ello, si planeas visitar el primer cuadro del Centro Histórico de la capital tienes que tomar en cuenta esta movilización que se espera pase por una de las principales avenidas.

¿Cuál es la ruta de la marcha de la Generación Z del sábado 15 de noviembre?

De acuerdo con la información difundida en redes sociales, esta es la ruta por donde pasará el principal continente de la marcha:

Saldrá a las 11:00 de la mañana

Punto de reunión: Ángel de la Independencia

Avanzará por Paseo de la Reforma

Se desvía en avenida Juárez

Seguirá sobre Madero

Hasta la plancha del Zócalo

CIERRES VIALES POR MARCHA EN LA CDMX EL 15 DE NOVIEMBRE

Por ello, se prevé importantes cierres viales en:

Eje Central Lázaro Cárdenas

Avenida Insurgentes

Río Tiber

Florencia

Inmediaciones a la Glorieta del Ahuehuete

Calle Rosales

¿Habrá cierres al transporte público por la marcha del sábado 15 de noviembre?

Hasta el momento ni el Servicio de Transporte Colectivo Metro ni Metrobús han informado si se prevé algún corte al servicio por la marcha de este 15 de noviembre.

Cabe recordar que en eventos masivos realizados en el Zócalo en ocasiones el Metro cierra esta estación dejando como única opción para llegar a:

Allende

Pino Suárez

El servicio del Metrobús conforme avance la protesta en sus redes sociales informará los posibles cortes al servicio.

También puedes revisar el estatus de las líneas del Metrobús en "Metrobús Servicio".

En este caso la Línea 4 que va de Buenavista a Terminal 2, podría ser la más afectada, por lo que tendrás que poner especial atención a las estaciones que estarán en inmediaciones por donde pasará la marcha como son:

Museo San Carlos

Hidalgo

Bellas Artes

Amajac

Defensoría Pública

¿En qué otros estados de la República marcharán la Generación Z?

Según la convocatoria de la Generación Z también habrá protestas en las principales ciudades de: