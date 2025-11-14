Apenas Ricardo Pérez se estaba recuperando del enojo por el robo a la casa de su novia Susana Zabaleta y ahora a él le tocó ser víctima de la delincuencia en el Estado de México.

Slobotzky y Ricardo, creadores de La Cotorrisa, reportaron este jueves en sus redes que un grupo de hombres encapuchados y armados ingresaron la noche anterior al inmueble donde tienen su estudio de grabación ubicado en el municipio de Naucalpan de Juárez.

"Se metieron unos güeys armados a nuestra oficina. Mira, Torombolo todo imbécil. Son como los malos de 101 dálmatas, y se ve que es gente que busca sobre todo pues joyas, dinero, cajas fuertes porque entraron con herramienta", narraron los comediantes con su singular forma de hablar.

Aclararon que al momento del asalto no había nadie en el lugar, pero a través de las cámaras de seguridad uno de sus colaboradores se percató que al menos tres sujetos extraños estaban revisando los sets de grabación.

Enseguida dieron aviso a la policía municipal que llegó a la brevedad, sin embargo, al parecer no lograron hacer alguna detención.

"Les dijo por el interfon: 'Ya va para allá la policía', y en ese momento empiezan a ya soltar todo lo que ya estaban encaminando... además de que están armados, traen herramienta para abrir puertas, forzar cajas fuertes", comentaron.

Entre risas reconocieron que este incidente fue un susto para ellos, aunque los presuntos asaltantes no lograron hurtar nada.

¿Cómo asaltaron la casa de La Cotorrisa?

De acuerdo con el relato de Slobotzky, un oficial de la Policía de Naucalpan le comentó que la forma en que estos sujetos enmascarados entraron a la casa ya la han visto replicada en otros lugares.

Una persona toca a la casa haciéndose pasar por Uber Eats o cualquier empresa que hace entregas a domicilio Al percatarse que nadie abre, los sujetos vuelan un dron sobre el domicilio para ver "si el garaje está abierto o lo que sea" Cercana la noche, se acercan al portón con una herramienta para forzarla por abajo con la finalidad de hacer un hueco donde uno de los asaltantes entra para luego abrirle a los demás. En caso de no lograrlo acercan un coche a la entrada para que con la fuerza del auto abrir parte del zaguán y así hacer un espacio para que alguien entre

"Lo que hacen es con un mismo coche, una camioneta o algo así, empujar la puerta y si no tiene si no está trabada de abajo o de arriba pues abre el hueco por el que entran los ladrones", comentó Slobo.