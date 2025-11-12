TE RECOMENDAMOS
Las promociones por el Buen Fin 2025 ya están en todos lados, abres una app y ves un descuento, vas al centro comercial y aparece que el "4x3", hasta los comerciales de los servicios de streaming bombardean con ofertas.
Entre tantas supuestas oportunidades de compra debes de hacer una pausa antes de decidirte por algún producto.
Por ello, te presentamos algunas recomendaciones y herramientas de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) que puedes tomar en cuenta atrapar los descuentos reales que estarán del 13 al 17 de noviembre.
¿Qué es mejor una oferta o promoción?
La mejor decisión entre si una oferta es mejor que una promoción la tienes tú como comprador final, pero para eso debes de conocer la diferencia entre ellas, según las cataloga la Profeco:
- Oferta: "es una rebaja directa en el precio de un producto o servicio que aplica por tiempo determinado o hasta agotar existencias"
- Promoción: "acción comercial más amplia, que puede incluir bonificaciones, regalos o condiciones especiales, además de descuentos"
¿Cómo usar el verificador de precios de la Profeco?
Para que los compradores tengan toda la información clara y segura al momento en que ya se decidieron que artículos van a adquirir, la Profeco publicó una página llamada: "Quien es quien en los precios".
Y no, no es una sección de la mañanera, es una herramienta orientada a consultar y comparar precios.
Aquí te decimos como puedes usar el verificador de precios de Profeco:
- Ingresa al portal elbuenfin.profeco.gob.mx
- Selecciona la ciudad donde planeas hacer la compra
- Elige la categoría
- Selecciona el producto del que quieres comparar precios
¿Cuántas categorías se pueden consultar en el verificador de precios para el Buen Fin 2025?
Para facilitar tu búsqueda podrás comparar precios en ocho categorías:
- Audio y sonido
- Cámaras
- Cocina
- Cómputo y celulares
- Electrodomésticos
- Línea blanca
- TV y video
- Ventilación
Pero si lo tuyo es evitar aglomeraciones en tiendas y centros comerciales, Profeco también habilitó una página para verificar sitios web de cientos de tiendas virtuales para que puedas hacer compras seguras, llamada: Monitoreo de Tiendas Virtuales
Entre las categorías que consideró para calificar las páginas de cientos de productos son:
- Medios de contacto
- Si indica el monto total a pagar
- Si muestra los precios en moneda nacional
- Presenta características del bien, producto o servicio
Aquí podrás seleccionar el giro para reducir el universo de búsqueda, entre las categorías están:
- Servicios de transporte de pasajeros
- Mascotas
- Productores de oficina
- Joyería
- Alimentos y bebidas
- Bebés
- Juguetería
- Ropa, calzado y accesorios
