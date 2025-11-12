Las promociones por el Buen Fin 2025 ya están en todos lados, abres una app y ves un descuento, vas al centro comercial y aparece que el "4x3", hasta los comerciales de los servicios de streaming bombardean con ofertas.

Entre tantas supuestas oportunidades de compra debes de hacer una pausa antes de decidirte por algún producto.

Por ello, te presentamos algunas recomendaciones y herramientas de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) que puedes tomar en cuenta atrapar los descuentos reales que estarán del 13 al 17 de noviembre.

¿Qué es mejor una oferta o promoción?

La mejor decisión entre si una oferta es mejor que una promoción la tienes tú como comprador final, pero para eso debes de conocer la diferencia entre ellas, según las cataloga la Profeco:

Oferta : " es una rebaja directa en el precio de un producto o servicio que aplica por tiempo determinado o hasta agotar existencias "

: " " Promoción: "acción comercial más amplia, que puede incluir bonificaciones, regalos o condiciones especiales, además de descuentos"

¿Cómo usar el verificador de precios de la Profeco?

Para que los compradores tengan toda la información clara y segura al momento en que ya se decidieron que artículos van a adquirir, la Profeco publicó una página llamada: "Quien es quien en los precios".

Y no, no es una sección de la mañanera, es una herramienta orientada a consultar y comparar precios.

Aquí te decimos como puedes usar el verificador de precios de Profeco:

Ingresa al portal elbuenfin.profeco.gob.mx Selecciona la ciudad donde planeas hacer la compra Elige la categoría Selecciona el producto del que quieres comparar precios

Como consumidor tienes derecho a recibir información clara y completa sobre los bienes o servicios que compras.

Lo que significa que debes de conocer el precio real.

Las etiquetas deben ser detalladas, con características, calidad, garantías y términos y condiciones.

Exige tu… pic.twitter.com/u0cwUmtZLV — Profeco (@Profeco) November 11, 2025

¿Cuántas categorías se pueden consultar en el verificador de precios para el Buen Fin 2025?

Para facilitar tu búsqueda podrás comparar precios en ocho categorías:

Audio y sonido Cámaras Cocina Cómputo y celulares Electrodomésticos Línea blanca TV y video Ventilación

Si tienen pensado adquirir algún electrónico o electrodoméstico durante #ElBuenFin, les sugerimos que comparen precios con el apoyo de nuestro #QuiénEsQuiénEnLosPrecios, con él podrán saber cuánto cuesta el producto entre un establecimiento y otro para elegir el que tenga un… pic.twitter.com/Qx3hYbWvHD — Iván Escalante (@ivan_escalante) November 11, 2025

Pero si lo tuyo es evitar aglomeraciones en tiendas y centros comerciales, Profeco también habilitó una página para verificar sitios web de cientos de tiendas virtuales para que puedas hacer compras seguras, llamada: Monitoreo de Tiendas Virtuales

Entre las categorías que consideró para calificar las páginas de cientos de productos son:

Medios de contacto

Si indica el monto total a pagar

Si muestra los precios en moneda nacional

Presenta características del bien, producto o servicio

Aquí podrás seleccionar el giro para reducir el universo de búsqueda, entre las categorías están: