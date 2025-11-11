¡Atención conductores! El gobierno del Estado de México actualizó su Reglamento de tránsito, por lo que en este mes entrarán en vigor nuevas sanciones y multas, que serán muy importante que evites, porque si no, te verás obligado a pagar una buena cantidad de dinero. ¿A cuánto ascienden las multas? Te contamos todos los detalles que debes saber.

Con la finalidad de salvaguardar la integridad y el bienestar de conductores y transeúntes, las autoridades del Edomex realizaron una actualización al Reglamento de tránsito de la entidad, esto para mejorar la vialidad y que sea más segura para todos.

El cambio que se hizo tiene que ver con la forma de aplicar las infracciones, ya que se estableció que, en el Edomex, las multas ya no se impondrán con un monto fijo mínimo, sino que se ajustarán de acuerdo con la cantidad de infracciones acumuladas.

Es decir que, si un conductor no tiene antecedentes, se le aplicará el monto mínimo, pero, si acumula hasta tres sanciones, se le impondrá un rango medio y, en caso de superar cuatro infracciones, se procederá a aplicar el máximo permitido.

¿Cuáles son las nuevas multas del Reglamento de Tránsito en el Edomex?

El nuevo Reglamento de Tránsito contará con los siguientes cambios:

Prohibición para que menores de edad conduzcan motocicletas .

. En el caso de las motocicletas, los mayores de edad deberán contar con licencia certificada para circular.

Prohibición para que menores de edad viajen en motocicletas si no pueden sujetarse adecuadamente .

. Uso obligatorio de casco certificado .

. Prohibición de transportar objetos que afecten la estabilidad o visibilidad del conductor.

Los automovilistas deberán respetar los carriles confinados y las ciclovías.

¿De cuánto son las multas del nuevo Reglamento de Tránsito Edomex?

-Por invadir los carriles exclusivos, se aplicarán multas de entre 16 y 20 UMA, es decir, aproximadamente $2,270 pesos.

-Por no ceder el paso en zonas marcadas, obstruir cruces peatonales o rampas o estacionarse en banquetas la multa va de 3 a 20 UMA, es decir, $113 y $2,200 pesos.

¿Cuándo entra en vigor el nuevo reglamento de tránsito Edomex?

La actualización al Reglamento de Tránsito del Edomex entrará en vigor a partir del 25 de noviembre, por lo que es muy importante que tomes en cuenta estas nuevas disposiciones y las respetes, esto para evitar tener problemas con la ley.