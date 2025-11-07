El gobierno de México recientemente aumentó el pago de aguinaldo para los trabajadores, por lo que pasará de 15 a 40 días, sin embargo, dicho incremento sólo aplicará en algunos casos. ¿Quienes recibirán 40 días de salario y quiénes 15 días? Checa cuánto te tocará cobrar a fin de año para que vayas ajustando tu presupuesto.

Una de las prestaciones laborales más codiciadas por los mexicanos es el aguinaldo, ya que se trata de un dinero extra que las empresas y patrones entregan a finales de año el cual equivale a 15 días de salario, por lo que prácticamente recibes la mitad de tu sueldo completo.

Este ingreso representa mucho y es de ayuda para aquellos trabajadores que quieren pagar los gastos navideños y de Año Nuevo, además de que sirve para pagar deudas o gastos de último momento. Con la noticia del incremento de días de aguinaldo, muchos mexicanos se preguntan si ellos tendrán derecho a cobrar más dinero o si continuarán recibiendo únicamente los 15 días.

¿Qué trabajadores recibirán 40 días de aguinaldo?

El decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación señala que el aguinaldo de 40 días es para servidores públicos cuyas relaciones laborales están reguladas por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, que corresponde al Apartado B del artículo 123 constitucional, esto incluye a:

-Personal operativo de confianza de las dependencias y entidades del gobierno federal.

-Personal de enlace y de mando, así como miembros del Servicio Exterior Mexicano en funciones dentro del país.

-Integrantes del Servicio Exterior Mexicano que se encuentren en funciones en las representaciones diplomáticas de México en el extranjero.

-Personal militar en activo.

-Personas físicas contratadas bajo régimen de honorarios, tanto en las dependencias y entidades federales como en el Servicio Exterior Mexicano.

-Personas que reciban pensiones o haberes de retiro (militar, civil o de gracia), así como los deudos de beneficiarios de una pensión otorgada por el ISSSTE o con cargo al erario federal.

-Trabajadores de categorías no previstas explícitamente, pero que hayan sido autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público conforme a la normatividad aplicable.

¿Quiénes recibirán pago de 15 días de aguinaldo en 2025?

De acuerdo con la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET), tiene derecho a aguinaldo de 15 días, "los trabajadores, ya sean de base, de confianza, de planta, sindicalizados, contratados por obra o tiempo determinado, eventuales, comisionistas, agentes de comercio, de seguros, vendedores y otros semejantes. En general, dicha prestación laboral aplica para todas las personas trabajadoras que prestan sus servicios de manera subordinada a un patrón cuya relación de trabajo se rija por la Ley Federal del Trabajo".

¿Cuánto son 40 días de aguinaldo?

El monto del aguinaldo dependerá del sueldo que recibas, por ejemplo, si tu salario es de $15,000 pesos, recibirías $20,000 de aguinaldo; el cálculo de que debes hacer es el siguiente:

-Divide tu sueldo mensual entre 30 días; en este caso da como resultado $500 pesos de salario diario.

-Después, multiplica tu salario diario por los 40 días; si ganas $15,000 mensuales, cobrarás un aguinaldo de $20,000 pesos.

¿Cuánto dan de aguinaldo por 15 días?

De igual forma, la cifra dependerá de tu salario, pero si ganas el mínimo (que son $278.80 pesos diarios) tu aguinaldo por 15 días sería de $4,182 pesos.

¿Cuándo pagan el aguinaldo 2025?

Es importante que recibas el pago de tu aguinaldo antes del 20 de diciembre, si no es así, comunícate con el área de Recursos Humanos de tu empresa y, si recibes una negativa, puedes comunicarte a la PROFEDET, en la cual te asesorarán para reclamar tu dinero.