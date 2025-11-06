¡Buenas noticias para los trabajadores! El gobierno recién aprobó el aguinaldo de 40 días, por lo que a partir de ahora los mexicanos recibirán más dinero a fin de año. Este cambio a la ley fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) por lo que ya es un hecho; sin embargo, el aguinaldo de 40 días únicamente aplicará para algunos trabajadores del país; entérate quiénes, por qué y a partir de cuándo será efectivo.

El aguinaldo de 40 días es un tema que estaba a discusión y que se tenía contemplado aprobar para beneficio de los mexicanos. Dicho incremento permite tener mayor capacidad económica al cierre de año, a la vez que ayuda a pagar ciertos gastos o deudas que tengas pendientes.

Es por este motivo que se esperaba su aprobación, algo que sucedió: a través del DOF, la Presidencia de la República dio a conocer el decreto en el cual se establece quiénes recibirán un aguinaldo de hasta 40 días de salario en 2025.

¿Quiénes recibirán aguinaldo de 40 días en 2025?

El decreto señala que quienes recibirán aguinaldo de 40 días son servidores públicos cuyas relaciones laborales están reguladas por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, que corresponde al Apartado B del artículo 123 constitucional, tales como:

Personal operativo de confianza de las dependencias y entidades del gobierno federal .

. Personal de enlace y de mando, así como miembros del Servicio Exterior Mexicano en funciones dentro del país.

Integrantes del Servicio Exterior Mexicano que se encuentren en funciones en las representaciones diplomáticas de México en el extranjero.

Personal militar en activo .

. Personas físicas contratadas bajo régimen de honorarios, tanto en las dependencias y entidades federales como en el Servicio Exterior Mexicano.

Personas que reciban pensiones o haberes de retiro (militar, civil o de gracia), así como los deudos de beneficiarios de una pensión otorgada por el ISSSTE o con cargo al erario federal.

(militar, civil o de gracia), así como los deudos de beneficiarios de una pensión otorgada por el ISSSTE o con cargo al erario federal. Trabajadores de categorías no previstas explícitamente, pero que hayan sido autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público conforme a la normatividad aplicable.

¿Cuándo entran en vigor los 40 días de aguinaldo?

De acuerdo con lo dado a conocer, el pago del aguinaldo de 40 días sería efectivo a partir del 10 de noviembre.

¿Cómo se calcula el aguinaldo de 40 días?

El cálculo del aguinaldo dependerá del monto que ganes al mes. Por ejemplo, si tu salario es de $12,000 pesos, recibirás $16,000 de aguinaldo, ya que:

-Divides tu sueldo mensual entre 30 días, lo que da como resultado $400 pesos de salario diario.

-Después, multiplica tu salario diario por los 40 días, lo que da un total de $16,000 pesos.