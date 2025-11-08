Si tienes tarjeta BBVA, este Buen Fin 2025 tendrás un beneficio que ningún otro cuentahabiente de otro banco tendrá: se trata de una promoción exclusiva que dicha institución bancaria anunció, con la cual podrás hacer tus compras este mes de noviembre y pagar hasta marzo de 2026. ¿Qué necesitas para acceder a esta promoción? Aquí te contamos, es muy fácil.

¿Ya estás listo para el Buen Fin 2025? Seguramente tienes pensado comprar durante este evento, que se llevará a cabo del 13 al 17 de noviembre. En estos días, miles de tiendas ofrecerán descuentos, promociones y facilidades de pago en decenas de productos, por lo que te recomendamos aprovechar y adquirir lo que necesitas.

Una buena parte de las personas que comprarán durante el Buen Fin 2025 lo harán con su tarjeta de crédito o débito, esto para que puedan pagarlo en mensualidades y no todo en una sola exhibición. En este sentido, BBVA informó que para el Buen Fin aplicará un beneficio especial al que podrán acceder todos sus cuentahabientes.

A través de su página oficial dio a conocer que sus clientes tendrán la posibilidad de realizar comprar en noviembre de este año y pagarlas a partir de marzo de 2026; para acceder a esa promoción exclusiva únicamente tienen que cumplir con un par de requisitos y listo.

¿Cómo obtener la promoción de BBVA del Buen Fin 2025 para pagar hasta marzo 2026?

Para hacer compras en el Buen Fin, del 13 al 17 de noviembre, y pagar hasta marzo, tienes que inscribirte al beneficio de diferimiento de compras:

-Realízalo desde el correo electrónico que recibirás de BBVA dando clic al mensaje “Activar beneficios” a más tardar el 9 de noviembre de 2025, o desde la App BBVA Mx a través de notificaciones recibidas en el móvil, el buzón de mensajes o la sección de Puntos y Promociones previo al Buen Fin, del 4 al 12 de noviembre, y posterior al evento, del 18 de noviembre al 9 de diciembre de 2025.

Requisitos para obtener beneficio de diferimiento de compras BBVA en Buen Fin 2025

El diferimiento de compras dará la posibilidad de empezar a pagar en marzo de 2026 a tres meses sin intereses (MSI) en compras:

-A una exhibición mayores a $3,500 pesos realizadas en cualquier comercio nacional.

Dicha promoción especial aplica al comprar con tarjetas de crédito físicas o digitales.

De acuerdo con BBVA, esta medida se tomó para beneficio de sus más de 10.8 millones de tarjetahabientes de crédito, de modo que puedan tomar decisiones financieras inteligentes durante la temporada de descuentos más importante del año.

¿Qué otras promociones dará BBVA en el Buen Fin 2025?

También, proporcionará a sus cuentahabientes una bonificación automática del 10% en compras a partir de $5,000 pesos, realizadas de 12 a 24 MSI en comercios participantes, sin necesidad de registro y con un límite máximo de $2,500 pesos por cliente y por día.