Los pensionados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) tendrán una muy feliz Navidad 2025 luego de que se confirmara que recibirán el aguinaldo de 40 días que recién aprobó el gobierno de Claudia Sheinbaum. Las autoridades precisaron que, si bien es un beneficio para los jubilados de dicho instituto, no todos lo podrán cobrar, por eso, hicieron un llamado para que se enteren a quiénes sí les caerá el depósito en los próximos días. ¡Entérate si te toca más aguinaldo!

Hace unos días, las autoridades publicaron en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto en el cual se establece el pago de aguinaldo de 40 días, remuneración que será depositada en este 2025 para los trabajadores estipulados en la ley.

El decreto informa que quienes recibirán aguinaldo de 40 días son servidores públicos cuyas relaciones laborales están reguladas por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, que corresponde al Apartado B del artículo 123 constitucional, como:

-Personal operativo de confianza de las dependencias y entidades del gobierno federal.

-Personal de enlace y de mando, así como miembros del Servicio Exterior Mexicano en funciones dentro del país.

-Integrantes del Servicio Exterior Mexicano que se encuentren en funciones en las representaciones diplomáticas de México en el extranjero.

-Personal militar en activo.

-Personas físicas contratadas bajo régimen de honorarios, tanto en las dependencias y entidades federales como en el Servicio Exterior Mexicano.

-Trabajadores de categorías no previstas explícitamente, pero que hayan sido autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público conforme a la normatividad aplicable.

¿Qué pensionados del ISSSTE cobrarán aguinaldo de 40 días en 2025?

En el caso de los jubilados del ISSSTE, cobrarán aguinaldo de 40 días solamente aquellos que reciban pensiones o haberes de retiro (militar, civil o de gracia), así como los deudos de beneficiarios de una pensión otorgada por el ISSSTE o con cargo al erario federal.

“Las personas que reciban haberes de retiro, pensión militar, pensión civil, pensión de gracia o los deudos de esas personas a quienes se les haya otorgado una pensión del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado o con cargo al erario federal, quienes recibirán la gratificación correspondiente a cada concepto al que tengan derecho. En este inciso se incluye a los veteranos de la Revolución que disfruten de una pensión con cargo al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y de cuota adicional con cargo al erario federal, quienes recibirán la gratificación correspondiente por cada uno de esos conceptos a los que tengan derecho”, precisa el decreto.

Fecha de pago de aguinaldo de 40 días para pensionados ISSSTE

De acuerdo con el calendario oficial del ISSSTE, la primera parte del aguinaldo (que en algunos casos sería equivalente a 40 días) se depositará en la primera quincena de noviembre. El restante, que corresponde a la segunda parte, se entregará hasta enero de 2026.