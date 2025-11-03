El Día de Acción de Gracias, conocido como Thanksgiving Day, es una de las celebraciones más significativas en Estados Unidos y Canadá. En 2025, esta festividad se celebrará el jueves 27 de noviembre, cumpliendo con la tradición de realizarse el cuarto jueves de noviembre en territorio estadounidense.

¿Qué significa el Día de Acción de Gracias o Thansksgiving Day?

Más allá de los banquetes y las reuniones familiares, el Día de Acción de Gracias es una jornada dedicada a la gratitud, la reflexión y el reencuentro. Es una oportunidad para valorar las bendiciones recibidas a lo largo del año, agradecer por la salud, el trabajo, la familia y los momentos compartidos. En una sociedad cada vez más acelerada, esta fecha invita a hacer una pausa y reconectar con lo esencial.

El origen del Día de Acción de Gracias

La historia del Día de Acción de Gracias se remonta a 1621, cuando los colonos ingleses que habían llegado en el barco Mayflower a la colonia de Plymouth, en lo que hoy es Massachusetts, celebraron una exitosa cosecha junto a los nativos Wampanoag. Tras un invierno extremadamente duro, en el que solo la mitad de los colonos sobrevivió, la abundancia agrícola del año siguiente fue motivo de celebración.

Durante tres días, colonos y nativos compartieron alimentos como pavo, calabazas, maíz y frutas secas, en lo que se considera el primer Día de Acción de Gracias. Sin embargo, esta celebración no se institucionalizó de inmediato.

¿Por qué el Thanksgiving Day es un feriado nacional?

Más de un siglo después, George Washington retomó la idea de una jornada de agradecimiento tras la independencia de las 13 colonias, estableciendo el cuarto jueves de noviembre como fecha oficial. No obstante, Thomas Jefferson se opuso a la idea de vincular una festividad nacional con la religión, ya que el Día de Acción de Gracias incluía agradecimientos a Dios.

A lo largo del tiempo, distintos presidentes emitieron decretos para mover la fecha, hasta que Abraham Lincoln, en plena Guerra Civil, la restableció como una celebración nacional en el cuarto jueves de noviembre, buscando unir a una nación dividida.

En 1939, Franklin D. Roosevelt intentó adelantar la fecha al tercer jueves de noviembre para estimular el comercio navideño y ayudar a la economía tras la Gran Depresión. Sin embargo, la medida fue impopular y generó confusión, por lo que en 1941 el Congreso aprobó una ley que fijó definitivamente el Día de Acción de Gracias en el cuarto jueves de noviembre.

También hay Día de Acción de Gracias en Canadá

Aunque el Día de Acción de Gracias es más conocido por su celebración en Estados Unidos, Canadá también lo conmemora, aunque en una fecha distinta: el segundo lunes de octubre. En el caso canadiense, la festividad también está relacionada con la gratitud por las cosechas, pero tiene raíces distintas y se celebra en un contexto más otoñal.

Tradiciones del Día de Acción de Gracias

Hoy en día, el Día de Acción de Gracias se ha transformado en una celebración que combina lo tradicional con lo contemporáneo. Las familias se reúnen para compartir una cena abundante, donde el pavo es el plato principal, acompañado de puré de papas, salsa de arándanos, pastel de calabaza y otros platillos típicos.

Además, es común ver el famoso Desfile de Macy’s en Nueva York, con globos gigantes, carrozas y presentaciones musicales que marcan el inicio de la temporada navideña. También es una fecha en la que se celebran partidos de fútbol americano, y muchas personas aprovechan los días libres para viajar o descansar.

Un significado profundo del Thanksgiving Day

Aunque la comida y las tradiciones son importantes, el verdadero espíritu del Día de Acción de Gracias radica en la gratitud. Para muchas personas, esta festividad tiene un significado más íntimo que otras celebraciones, ya que se enfoca en el agradecimiento y la unión familiar, sin el enfoque comercial que a veces acompaña a la Navidad o el Año Nuevo.

Es un momento para reconectar con los seres queridos, recordar a quienes ya no están, y crear nuevos recuerdos. También es una oportunidad para reflexionar sobre los desafíos superados, los logros alcanzados y las lecciones aprendidas durante el año.

¿Cómo se celebrará el Thanksgiving Day en 2025?

Este año, el Día de Acción de Gracias se celebrará el jueves 27 de noviembre, y se espera que millones de familias en Estados Unidos se reúnan para compartir la tradicional cena. Las redes sociales se llenarán de imágenes de mesas decoradas, abrazos familiares y mensajes de agradecimiento.

Además, muchas personas aprovecharán el fin de semana largo para descansar, viajar o comenzar con los preparativos navideños. El Black Friday, que se celebra al día siguiente, marca el inicio de la temporada de compras, aunque para muchos, el verdadero valor de esta fecha sigue siendo el tiempo compartido con los seres queridos.