El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó que para este viernes, 14 de noviembre, se espera un cielo medio nublado y sin probabilidad de lluvia en el Valle de México. Estas condiciones se deben a una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera. Sin embargo para el fin de semana se pronostica una ambiente frío, con heladas en zonas altas del Valle de México.

Clima en CDMX hoy (14 DE NOVIEMBRE): temperatura, bruma y ambiente frío

De acuerdo con el pronóstico, este viernes 14 de noviembre se prevé cielo medio nublado con bruma durante gran parte del día. El ambiente será frío a fresco por la mañana, mientras que por la tarde se espera clima templado a cálido.

Temperatura máxima en CDMX hoy: entre 24 °C y 26 °C

entre Temperatura mínima registrada: 6 °C en el AICM

Clima fin de semana: heladas en zonas altas del Valle de México

Para el sábado 15 de noviembre, el SMN anticipa temperaturas muy frías, especialmente en las zonas altas del Valle de México, donde podrían registrarse heladas durante la mañana. En la Ciudad de México, las mínimas se estiman entre 6 °C y 8 °C.

El domingo 16 de noviembre se mantendrá el ambiente estable, con cielo mayormente despejado. Las temperaturas mínimas subirán ligeramente, ubicándose entre 7 °C y 9 °C.

Viento y probabilidad de lluvia

El SMN señaló que no hay probabilidad de lluvia en la Ciudad de México ni en el Estado de México durante las próximas 72 horas.Los vientos serán del noreste de 5 a 10 km/h, con rachas de hasta 25 km/h. Esta misma condición se repetirá el sábado con componente norte.

Clima en la Megalópolis: Toluca y Puebla

En la región de la Megalópolis se esperan las siguientes condiciones:

Toluca:

Temperaturas mínimas: 3 °C a 5 °C para el sábado 15 de noviembre

para el sábado 15 de noviembre Temperaturas máximas: 21 °C a 23 °C

Puebla:

Máximas de 25 °C a 27 °C

Viento del sur de 10 a 20 km/h con rachas

El Pronóstico Regional para la Megalópolis será actualizado por el SMN a las 20:00 horas del 14 de noviembre de 2025.