Un grupo de adultos mayores que salieron a conocer los rinconcitos del corazón de la Roma en la Ciudad de México fue sorprendido por una cafetería que lejos de destacarse por su producto, dejó mucho que desear con su atención dado que terminó corriéndolos y los cibernautas salieron a su defensa.

En redes se difundió el video que fue tomado por una de las testigos del incidente reportado en el café Ding Dong ubicado en la calle Valladolid #100, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Es de mencionar que el establecimiento cuenta con unas lindas bancas de madera colocadas debajo de unos árboles sobre la banqueta y por una peculiar ventanita que está a ras de suelo llega a entregar el pedido a sus clientes que están de ese lado del comercio.

¿Qué pasó con los adultos mayores en la Roma?

En el video se escucha la voz de una persona pidiendo que se retiren de las bancas de la cafetería Ding Dong porque son de su propiedad y exclusivas para sus clientes.

" Pongan un letrero si está en la calle" , así fue una de las primeras reacciones de los adultos mayores, pero otros tampoco se quedaron callados y fueron más contundentes.

La indicación generó incomodidad entre el grupo y sobre todo molestia dado a que, si bien algunos no habían consumido algo como para tener "derecho" a sentarse en las bancas que era cubiertas por una sombra, las mujeres afectadas renegaron porque los lugares están en vía pública.

Reclamaron al empleado señalando era incorrecto lo que estaba haciendo debido a que la calle no es propiedad privada.

Por su puesto que, al viralizarse el video, los cibernautas salieron a la defensa de los adultos mayores que intentaban pasear por las calles de la Roma Norte.

LLUEVEN CRÍTICAS CONTRA LA CAFETERÍA DING DONG

Ante ello, la cafetería Ding Dong abrió una cuenta en Instagram donde publicó un comunicado en el que se deslinda de lo ocurrido y aseguró haber despedido al empleado.

Aun así, los comentarios negativos se hicieron presentes. No sólo defendieron a los afectados también criticaron las medidas tomadas contra su trabajador y la apropiación de la banqueta.

⚠️ Una pareja de ancianos fue discriminada en una cafetería ubicada en la colonia Roma de la Ciudad de México debido a que se sentaron en las bancas ubicadas sobre la vía pública, acción reclamada por uno de los empleados del comercio, quien subrayó que eran propiedad del lugar.… pic.twitter.com/P2JmLJIxZa — INFO7MTY (@info7mty) November 12, 2025

"Se están adueñando de un espacio público y despedir un empleado no soluciona nada, esa persona solo es el reflejo de las políticas internas", afirmó Odarafreida..

"Chida su disculpa, pero si no hubiera grabación seguirían en esa posición de 'propiedad' cuando es un espacio público", escribió soymariana.