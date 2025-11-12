El inicio oficial de la temporada navideña comienza el jueves 27 de noviembre a las 8:30 a.m. con el icónico Desfile de Día de Acción de Gracias de Macy’s.

Este 2025 celebra su edición 99 y reunirá a miles de personas para celebrar. El desfile contará con talentos musicales, globos icónicos, carrozas imaginativas y el único e inigualable Santa Claus.

“El Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s es el inicio oficial de la temporada navideña y ha sido parte de las historias y tradiciones de la nación por generaciones”, dijo Will Coss, productor ejecutivo del desfile.

“En la mañana de Acción de Gracias, globos gigantes, carrozas impresionantes y actuaciones espectaculares crearán momentos inolvidables y recuerdos duraderos para millones de espectadores en Nueva York y en todo el país”, agregó.

Lo que debes saber del desfile de Día de Acción de Gracias de Macy’s

Más de 5,000 voluntarios, 32 globos, 27 carrozas, 4 unidades especiales, 33 grupos de payasos, 11 bandas de música, grupos de actuación y las mayores estrellas de la música.

Debut de nuevos globos: Buzz Lightyear (Pixar), PAC-MAN (Bandai Namco), Carruaje de cebolla de Shrek (DreamWorks), Mario (Nintendo), además de personajes de KPop Demon Hunters.

Nuevas carrozas: The Land of Glaciers (Holland America Line), Brick-tastic Winter Mountain (LEGO), Master Chocolatier Ballroom (Lindt), Upside Down Invasion: Stranger Things (Netflix), Friends-giving in POPCITY (Pop Mart), y The Counting Sheep’s Dream Generator (Serta).

Regresan elementos históricos del desfile, como los globos Rainbow y Greybow Trouts, Happy Hippo Triple Stack, Wigglefoot y Freida the Dachshund.

Participación especial de Big Brothers Big Sisters en la carroza icónica de Tom Turkey.

Los globos del desfile se diseñan con cámaras internas para crear la forma completa del personaje, pieza por pieza. Esto permite dar formas más creativas y ajustar la cantidad de helio en partes específicas.

Cada globo es concebido, diseñado y construido por el equipo de Macy’s Studios en sus instalaciones principales en Nueva Jersey. Todos los globos son probados y reacondicionados para garantizar que estén en óptimas condiciones.

Bandas participantes en el desfile de Macy's

Banda de Música La Primavera (Panamá).

Catawba Ridge High School (Carolina del Sur).

Damien Spartan Regiment (California).

L.D. Bell Blue Raider Band (Texas).

Macy’s Great American Marching Band (Estados Unidos).

Northern Arizona University Lumberjack Band (Arizona).

Sounds of Dyn-O-Mite (Alcorn State University, Misisipi).

Spartans Jr Drum and Bugle Corps (Nueva Hampshire).

The Marching Pride of North Alabama (Alabama).

The Temple University Diamond Band (Pensilvania).

Banda de la NYPD (Nueva York).

Cómo ver el desfile de Día de Acción de Gracias de Macy's

La transmisión oficial del desfile será en NBC y Peacock a las 8:30 a.m. (hora de Nueva York). La retransmisión será a las 2 p.m. También se transmitirá por Telemundo con la presentación de Andrea Meza, Aleyda Ortiz y Clovis Nienow.

Se espera que 3.5 millones de personas vean el desfile en Nueva York y 31 millones lo vean por televisión.

La celebración incluirá espectaculares presentaciones musicales y de danza de Drew Baldridge; Matteo Bocelli; Colbie Caillat; Ciara; Gavin DeGraw; Meg Donnelly; Mr. Fantasy; Foreigner; Debbie Gibson, entre otros.

El desfile inició como Desfile de Navidad de Macy’s y cambió a Desfile del Día de Acción de Gracias en 1934. Fue cancelado en 1942, 1943 y 1944 debido a la Segunda Guerra Mundial.

Los primeros globos, diseñados por Tony Sarg, eran marionetas invertidas infladas con aire frío y llevadas en palos. Los globos inflados con helio se introdujeron en 1929.