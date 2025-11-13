¡Saca tu licencia de conducir a mitad de precio durante este Buen Fin 2025! Tanto éste como otros trámites gubernamentales tendrán descuento así que aprovecha la oportunidad y expide el documento que necesites o paga el servicio que tengas pendiente; te contamos donde puedes obtener tu licencia con 50% de descuento y en qué lugares hay trámites a bajo precio.

El Buen Fin 2025 acaba de comenzar este 13 de noviembre y será desde hoy hasta el 17 noviembre en el que podrás hacer compras con varios descuentos y facilidades de pago, como meses sin intereses o la oportunidad de comprar hoy y pagar hasta marzo, como lo anunció BBVA para beneficio de todos sus clientes.

Sin embargo, el Buen Fin 2025 no solamente ofrece ofertas en tiendas departamentales o en línea, sino también, hay descuentos en trámites gubernamentales, de modo que puedes expedir documentos a mitad de precio o pagar multas a un menor costo.

Tal es el caso de la licencia de conducir, la cual se anunció tendrá un 50% de descuento durante estos días. Si aún no tienes dicho documento, ve por él y sácalo cuanto antes.

Licencia de conducir con 50% de descuento en el Buen Fin 2025

El gobierno de Sinaloa informó que durante el Buen Fin 2025 se podrá tramitar la licencia de conducir con 50% de descuento, no obstante, esta oferta no aplica para la licencia de “aprendiz”, por lo que debes tomarlo en cuenta a la hora de ir por tu documento. “También obtén 50% de descuento en licencia de conducir y cambio de propietarios”, señalaron las autoridades en el mensaje que compartieron a través de su cuenta oficial de Facebook

De igual forma, dieron a conocer que podrás realizar tu pago en línea o acudir a módulos y colecturías del estado, y que habrá posibilidad de pagar a 3 y 6 meses sin intereses.

Trámites con descuento en el Buen Fin 2025

Durante el Buen Fin 2025, aprovecha las siguiente ofertas y beneficios en trámites gubernamentales:

80% en Recargos, Multas Honorarios y Gastos en calcomanías para el servicio particular y servicio público (Sinaloa)

en calcomanías para el servicio particular y servicio público (Sinaloa) 50% en cambio de propietario (Sinaloa).

(Sinaloa). 100% de condonación en multas y recargos del impuesto predial hasta el 15 de noviembre (Huixquilucan).

hasta el 15 de noviembre (Huixquilucan). 100% de condonación en adeudos del ejercicio 2019 y anteriores (Nezahualcóyotl).