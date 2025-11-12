¿Ya estás listo para las vacaciones de diciembre? Falta muy poco, pero aún miles de alumnos y padres de familia tienen dudas sobre el inicio de este periodo de descanso, sobre todo porque está por comenzar una de las temporadas favoritas de los mexicanos: el maratón Guadalupe-Reyes. Por estos festejos, ¿se adelantan las vacaciones? La Secretaría de Educación Pública (SEP) confirma lo que pasará en los próximos días. ¡Entérate!

El Maratón Guadalupe-Reyes (que dura 26 días) se refiere al periodo de celebraciones navideñas y de fin de año que abarca desde el 12 de diciembre (Día de la Virgen de Guadalupe) hasta el 6 de enero (Día de los Reyes Magos). También, hay otras fiestas que se celebran durante dicha época, como las posadas (del 16 al 24 de diciembre), la Navidad y el Día de los Santos Inocentes (28 de diciembre).

Debido a este periodo es que varios padres de familia tienen la inquietud sobre si se adelantarán las vacaciones ya que el Día de la Virgen de Guadalupe cae en viernes, por lo que esperan que en varias escuelas no haya clases.

¿Por el Guadalupe-Reyes se adelantan las vacaciones de diciembre?

No, las vacaciones de diciembre no se adelantarán por el Guadalupe-Reyes, así lo dio a conocer la SEP. Dicho periodo de celebraciones no modifica las clases de los niños y jóvenes de todo el país, por lo que deberán ir a la escuela de manera normal.

¿Habrá puente previo al inicio del Guadalupe-Reyes?

No, no hay puente previo al maratón Guadalupe-Reyes ni por la celebración del día de la Virgen de Guadalupe, que se celebra el 12 de diciembre. En dicho mes, no hay puentes, por lo que te sugerimos aprovechar los últimos que sucederán en noviembre.

¿Cuándo empiezan las vacaciones de diciembre 2025?

El calendario del ciclo escolar 2025-2026 de la SEP establece que el inicio de las vacaciones de invierno será el 22 de diciembre, justo unos días antes de Navidad. A partir del 19 de diciembre, millones de niños y jóvenes dejarán de ir a clases para dar comienzo a su periodo de descanso, el cual terminará en enero.

¿Cuándo terminan las vacaciones de invierno según la SEP?

En el calendario de la SEP se informa que las vacaciones terminan el 6 de enero, pero el 7 y 8 hay Taller intensivo para personal con funciones de dirección y Taller intensivo para personal docente, por lo que, posiblemente, las autoridades educativas decidan retomar las actividades hasta el lunes 12 de enero. Para rectificar esta información, te recomendamos preguntar directamente en la escuela de tu hijo o hija.