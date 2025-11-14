El Día de Acción de Gracias es una de las festividades más importantes en Estados Unidos, y para quienes buscan una experiencia diferente, FareCompare propone una lista de destinos ideales para disfrutar de este fin de semana largo, que inicia el juves 27 de noviembre de 2025.

“Se acerca el Día de Acción de Gracias y, si aún no has hecho planes —o si sabes que no lo pasarás con tu familia u otros seres queridos—, ¿por qué no planear una escapada diferente?”, señala el comunicado.

La compañía sugiere opciones para todos los gustos: desde ciudades vibrantes hasta destinos rodeados de naturaleza. Aquí te presentamos los lugares destacados.

Nueva York, la clásica que nunca falla

“¡Abrígate bien, usa zapatos cómodos y prepárate para divertirte!”, recomienda FareCompare. La Gran Manzana es sinónimo de celebración gracias al famoso Desfile de Macy’s, además de atracciones como Central Park, Rockefeller Center y espectáculos en Broadway. Si buscas una experiencia gastronómica única, reserva en el icónico Tavern on the Green.

Newport, Rhode Island: elegancia costera

Esta ciudad costera “derrocha elegancia y opulencia”, ideal para quienes disfrutan de la arquitectura histórica. Explora mansiones como Rosecliff y The Breakers, asiste a una función de El Cascanueces y no te pierdas el Desfile de Barcos Iluminados, que llena el puerto de luces festivas.

Boston, Massachusetts: historia y tradición

Boston es “un lugar hermoso para pasar el Día de Acción de Gracias”, destaca el comunicado. Recorre el Freedom Trail, visita Faneuil Hall y disfruta del concierto de la Boston Pops. Además, la ceremonia de encendido del árbol y la sidra caliente son imperdibles.

Chicago, Illinois: encanto del medio oeste

La ciudad ofrece el desfile anual de Thanksgiving, el famoso mercado navideño alemán y la oportunidad de tomarte una selfie en The Bean. “Deléitate con la gastronomía clásica e innovadora”, sugiere FareCompare.

Myrtle Beach, Carolina del Sur: tranquilidad junto al mar

Para quienes buscan menos multitudes, Myrtle Beach es ideal. “Este destino sureño es perfecto para familias o grupos con niños pequeños”, señala el comunicado. Aunque no es temporada para nadar, las vistas y la calma son incomparables.

Asheville, Carolina del Norte: naturaleza y tradición

Disfruta de la Blue Ridge Parkway y la histórica finca Biltmore. Además, participa en el Green Friday, una iniciativa para salir a la naturaleza después de Thanksgiving. “¡Una manera perfecta de quemar las calorías extra del pastel de calabaza!”, apunta FareCompare.

Park City, Utah: adrenalina en la nieve

Si buscas aventura, este destino es “un paraíso para esquiadores y snowboarders”. Tras un día en la nieve, disfruta de tiendas, restaurantes y vida nocturna.

San Francisco, California: cultura y gastronomía

La ciudad ofrece el Golden Gate, Alcatraz y patinaje en Union Square. “San Francisco cuenta con algunos de los mejores restaurantes del país, así que si no te apetece comer pavo, puedes darte el gusto de disfrutar de una comida inolvidable”, destaca el comunicado.

¿Por qué se celebra Thanksgiving?

El Día de Acción de Gracias se celebra el cuarto jueves de noviembre y tiene raíces en los festivales de la cosecha. “La primavera siguiente, los indígenas wampanoag enseñaron a los colonos a cultivar maíz y otros cultivos locales”, recuerda la Embajada de Estados Unidos. Desde entonces, la tradición se mantiene como un momento para agradecer y compartir.