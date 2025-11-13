Si estás por tomar un vuelo y no sabes si puedes llevar tu laptop, cámara o cargadores en el equipaje de mano, aquí encontrarás la respuesta clara y sencilla.

Tipos de equipaje: ¿dónde va cada cosa?

Antes de decidir dónde guardar tus dispositivos, es importante entender las diferencias:

Artículo personal: Bolsa, mochila o portafolio que cabe debajo del asiento. Es gratuito en todas las aerolíneas.

Equipaje de mano: Maleta pequeña (carry-on) o mochila que no supere los 10 kg. Viaja contigo en la cabina.

Equipaje documentado: Maleta grande que se entrega en mostrador y viaja en la bodega del avión. Generalmente permite hasta 23-25 kg.

¿Se puede llevar la laptop en el equipaje de mano?

¡Sí! La TSA confirma que las laptops están permitidas en el equipaje de mano, artículo personal e incluso en el documentado. Sin embargo, lo más seguro es llevarla contigo en cabina, ya que el equipaje documentado puede perderse o ser manipulado.

Al pasar por seguridad, deberás sacar la computadora y colocarla en una bandeja para revisión por rayos X.

Reglas para dispositivos con baterías de litio

La Administración Federal de Aviación indica que los dispositivos con baterías de litio (laptops, smartphones, tabletas) deben ir en el equipaje de mano. Si por alguna razón van en el equipaje documentado, deben estar apagados y protegidos para evitar activación accidental.

Lista de dispositivos permitidos en el equipaje de mano

Laptops y computadoras portátiles

Teléfonos móviles

Cámaras fotográficas

Tabletas electrónicas

Consolas de videojuegos

Cargadores y cables

Baterías de litio (máx. 100 Wh)

Estabilizadores de teléfono

Reproductores de DVD

Máquinas de afeitar eléctricas

Proyectores y accesorios

Dispositivos prohibidos

Samsung Galaxy Note 7: Está prohibido en vuelos hacia, desde o dentro de Estados Unidos.

Lleva siempre tus dispositivos electrónicos en el equipaje de mano o artículo personal. Así estarán seguros y accesibles durante todo el viaje.