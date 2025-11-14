Más de 22 millones de personas en el sur de California se encuentran bajo alerta de inundaciones al menos hasta el sábado por la noche, debido a una serie de lluvias intensas que caerán en la región por un río atmosférico de gran magnitud que azota el área.

Se espera que la fuerte tormenta dure todo el fin de semana, aumentando el riesgo de inundaciones repentinas, deslizamientos de tierra y aludes de escombros.

ZONAS DE CALIFORNIA QUE ESTÁN EN ALERTA

Por ello, las autoridades han emitido avisos de evacuación para varias zonas del sur de California, especialmente los afectados por recientes fuegos. Las alertas abarcan las áreas cercanas a los incendios de Palisades, Eaton, Kenneth, Sunset y Hurst, ocurridos en enero pasado en el área metropolitana de Los Ángeles.

An unusually strong storm system will bring widespread rain to southern California through Sunday. The period of most concern is tonight through Saturday night when a large area of heavy rain and isolated but potentially severe thunderstorms will bring a moderate to high risk of… pic.twitter.com/vRoWN6AT74 — National Weather Service (@NWS) November 14, 2025

Se prevé que la amenaza de fuertes lluvias se extienda durante el sábado y parte del domingo, advirtió el Servicio Nacional de Meteorología (NWS).

Es probable que el área metropolitana de Los Ángeles acumule hasta 10 centímetros (cm) de lluvia (4 pulgadas) en el fin de semana debido al rio atmosférico, que alcanzará su punto máximo el sábado.

Los pronósticos advierten de que la zona podría tener más lluvia que la habitual en noviembre en tan solo 24 horas por esta tormenta.

Los Ángeles normalmente recibe 2 cm (0,8 pulgadas) de lluvia durante todo noviembre. El récord para tal mes, registrado en 1965, fue de 24,6 cm (9,68 pulgadas).

Si llueve como se pronostica, esta tormenta podría convertir al centro de Los Ángeles en el noviembre más lluvioso desde 1985, según un análisis del periódico Los Angeles Times.

Múltiples eventos al aire libre han sido cancelados en el sur de California, incluido dos grandes bancos de comida, que ayudarían a paliar los problemas generados por el cierre del gobierno federal en el programa de ayuda de alimentos SNAP.