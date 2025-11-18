La actriz Sydney Sweeney fue el centro de atención al desfilar por la alfombra roja de los Governors Awards en Los Ángeles, California.

La estrella, de 28 años, deslumbró ataviada con un espectacular vestido blanco repleto de cristales brillantes. La prenda era strapless, pero tenía una mascada larga blanca que cruzaba alrededor de sus brazos.

Además del espectacular vestido, Sydney presumió su belleza infinita con un maquillaje compuesto por base, delineador negro alrededor de los ojos, amplias pestañas negras, rubor en los pómulos y labial nude. Llevó aretes brillantes.

Algunos usuarios de redes sociales mencionaron que Sydney Sweeney parecía evocar a Marilyn Monroe con su peinado. Lució una cabellera rubia corta y ondulada.

Sydney Sweeney posó frente a las cámaras en el evento, celebrado en el salón de baile Ray Dolby, y se llevó todas las miradas.

Los Governors Awards presentan prestigiosos galardones otorgados por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. Reconocen la trayectoria extraordinaria en el cine y las contribuciones excepcionales a la industria cinematográfica.

Actualmente, Sydney Sweeney promociona su película “Christy”, dirigida por David Michôd. Se estrenó en los cines el pasado 7 de noviembre. Sydney Sweeney interpreta a la leyenda del boxeo Christy Martin en una película biográfica.

La cinta muestra el caos que vivió la campeona mundial dentro y fuera del ring. Tras el estreno mundial en el Festival de Cine de Toronto, Sweeney se conmovió hasta las lágrimas por la ovación de pie que recibió y reflexionó sobre las extremas exigencias físicas de interpretar a “la mejor boxeadora del mundo”.

Para prepararse, Sydney Sweeney dijo que ganó aproximadamente 15 kilos y se sometió a un régimen de entrenamiento intenso, yendo al gimnasio tres veces al día durante tres meses con entrenadores de boxeo, nutricionistas y entrenadores de pesas a su lado.

En el escenario junto a Martin, de 57 años, Sweeney reveló cómo era su dieta: “Mucho Chick-fil-A, mucho, mucho Smucker's, muchos batidos, muchos batidos de proteínas”.

No obstante, añadió: “Pero fue increíble poder encarnar plenamente a una mujer tan poderosa. Me sentí aún más fuerte. Fue realmente inspirador”.

Sweeney nunca ha sido nominada a un Oscar. Christy llega a los cines en un momento en el que posiblemente sea una de las estrellas más solicitadas de Hollywood.