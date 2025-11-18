¿Yordi, no me lo vas a creer? Pero luego de que Martha Higareda estuviera varios días alejada de las redes sociales en el último tramo de su embarazo gemelar generando preocupación entre su fandom, su esposo Lewis Howes este martes ya salió a informar sobre el estado de salud de la actriz mexicana.

¿QUÉ LE PASÓ A MARTHA HIGAREDA Y A SUS GEMELAS?

Tanto en las redes Martha y de Lewis sus fans fueron sorprendidos con un tierno video con el que revelaron el nacimiento de las bebés, pero en medio del anuncio se destacó un detalle que podría revelar porque tanto silencio de la influencer pese a que estuvo compartiendo el paso a paso de su embarazo.

" Martha y una de las bebés tuvieron algunos sustos de salud , pero ahora se están recuperando y tanto las bebés como su mamá están bien", escribió Lewis Howes.

Sin dar más detalles sobre lo sucedido en el nacimiento de sus hijas, el estadounidense quiso compartir la llegada de sus bebés, agradeció el apoyo familiar que han recibido y aseguró que en los siguientes días estarán comentando cuál fue su experiencia en estos días.

"Bienvenidas al mundo a nuestras gemelas. Estamos tan bendecidos y agradecidos con Dios por el milagro de la vida", se lee en el mensaje escrito junto con el video en el que se muestran las manos de Lewis cubriendo las de Martha y ella las de las recién nacidas .

ASÍ VIVIÓ MARTHA HIGAREDA SU PROCESO HACIA LA MATERNIDAD

A mediados de este año, la protagonista de "Amar te duele" en entrevista para Caras reveló que luego de haber intentado por un tiempo quedar embarazada, en 2024 tuvo que someterse a una cirugía donde retiraron varios miomas.

La actriz de 41 años en sus plataformas compartió los cambios físicos que tuvo durante esta etapa de vida y a medida que su vientre iba creciendo también revelaba las reflexiones que estuvo teniendo sobre la maternidad.

El pasado 30 de agosto, la pareja anunció que serían padres de dos bebés y semanas después en su "gender reveal" fue cuando todos se enteraron de que estaban esperando dos niñas.