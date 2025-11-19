La actriz Anya Taylor-Joy deslumbró en su paso por la alfombra roja de los Governors Awards, realizados en Los Ángeles, California.

Captó la atención de los fotógrafos ataviada con un espectacular vestido blanco de transparencias. La prenda pertenece a la colección FW25 Couture de Maison Margiela. Dejó a la vista su lencería y corsé, pero lo portó de una manera muy elegante.

El vestido, de corte minimalista, estaba diseñado con un corsé que ceñía la cintura, una falda con pliegues sueltos y una capa larga y delicada.

Anya Taylor-Joy. Foto: AP

Elevó el glamour con un enorme collar de perlas y diamantes; así como aretes a juego. Sus estilistas peinaron su cabellera rubia en ligeras ondas y presumió su belleza máxima con un maquillaje con sombras brillantes, labios nude y cejas remarcadas.

La estrella se convirtió en embajadora global de Tiffany & Co. en 2021 y desde entonces ha protagonizado varias campañas para la marca, incluida la campaña navideña de este año.

Los Governors Awards presentan prestigiosos galardones otorgados por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. Reconocen la trayectoria extraordinaria en el cine y las contribuciones excepcionales a la industria cinematográfica.

Debbie Allen, Tom Cruise y Wynn Thomas recibieron el Premio Honorífico de la Academia, mientras que Dolly Parton fue honrada con el Premio Humanitario Jean Hersholt.

Hace un año, Golden Ratio Beauty Phi nombró a Anya Taylor-Joy “la mujer más bella del mundo”, según la ciencia, por encima de personalidades como Bella Hadid y Margot Robbie.

Anya Taylor-Joy. Foto: AP

“Anya Taylor-Joy encabezó la encuesta científica sobre la mujer más bella del mundo con 94.6%. Se midieron sus ojos, cejas, nariz, labios, mentón, mandíbula y forma facial y se acercaron más a la idea de los antiguos griegos de la ‘mujer de apariencia perfecta’”, señalan.

La actriz Zendaya quedó en segundo lugar con un 94.37 por ciento, la modelo Bella Hadid ocupó el tercer lugar con un 94.35 por ciento y la actriz Margot Robbie obtuvo el cuarto lugar con un 93.43 por ciento.

“Anya Taylor-Joy, de 27 años, ha sido venerada por sus etéreos rasgos de felino. Cuando entraba a los 20 años, la estrella mostraba rasgos faciales más suaves, que maduraron hasta convertirse en un rostro esculpido y contorneado”, dice la publicación.

Anya Taylor-Joy es una actriz británico-estadounidense. Nació en Miami, pero sus padres tienen raíces inglesas, españolas, argentinas y escocesas. Debido a que fue criada en Buenos Aires, habla español y es muy querida en Latinoamérica.