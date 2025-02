Anya Taylor-Joy paralizó Los Ángeles con su belleza inigualable y gusto por la moda mientras desfilaba por la alfombra roja de la premiere de su película The George, llevada a cabo en Los Ángeles.

La actriz fue fotografiada desfilando por la red carpet con su coprotagonista Miles Teller, ataviada con un glamuroso minivestido beige de Dior, diseñado con escote strapless y una capa de organza plisada bajo los brazos.

Sumó fina joyería de Tiffany’s & Co., incluida una gargantilla de oro y pequeños pendientes. También lució un par de sandalias de tacón de aguja color beige.

El rostro de la estrella de cine se mostró definido bajo un estilo refinado, pero llamativo, con labial rosado nude, un cat eye fino, sombras marrones sobre los párpados, una capa de base que dio efecto de porcelana a la piel y blush rosado, mismo que destacó sus marcados pómulos.

Por su parte, su cabello se lució en un peinado sencillo, pero glamuroso con un moño trenzado alto.

LEE MÁS: Imelda Garza Tuñón era ‘manipuladora’ con Julián Figueroa, asegura examiga

Anya Taylor-Joy se luce etérea con minivestido beige en la premiere de ‘The George’. Foto: AFP

Su coprotagonista se encargó de combinar su atuendo con un conjunto de vestir total black de saco y camisa abierta por la parte superior.

La estrella de Gambito de Dama está estrenando su nueva película de terror The Gorge a través de Apple TV. El filme lo protagoniza junto al actor Miles Teller, famoso por sus papeles en Top Gun: Maverick y Los Cuatro Fantásticos.

Previo al estreno mundial de The George, Anya Taylor-Joy estuvo en Nueva York haciendo gira de prensa en programas de alto perfil.

En una entrevista que dio la actriz habló de lo emocionada que estuvo durante la filmación del proyecto y de compartir trabajo con Taller.

Anya Taylor-Joy se luce etérea con minivestido beige en la premiere de ‘The George’. Foto: AFP

Anya, de 28 años, dijo: “Oh, estaba muy emocionada de trabajar con Milles. Todos somos buenos amigos, pero hemos querido trabajar juntos durante mucho tiempo”.

Con respecto a la nueva película de Apple TV, la actriz dijo que el proyecto la intrigó tanto que no quiso perder la oportunidad de actuar en ella. “Creo que me intrigó el hecho de que no tuviera ningún género en el sentido de que era al mismo tiempo una historia de amor y una película de acción”, dijo.

Y agregó: “Así que estaba entusiasmada por eso”.