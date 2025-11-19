Aunque para Christian Nodal este miércoles terminó una batalla legal contra su antigua disquera Universal Music, el cantante se tomó el tiempo para aclarar porque omitió el nombre de su esposa Ángela Aguilar en sus agradecimientos después de recibir el premio Grammy del Mejor Álbum de Música Ranchera.

Luego de permanecer más de 17 horas en los juzgados del Reclusorio Oriente ubicados en la Ciudad de México, el cantante en compañía de sus padres Jaime González y Cristina Nodal, quienes también eran señalados en la demanda por presunta falsificación, el cantante informó en entrevista con medios de comunicación que la jueza determinó no vincularlos a proceso.

"No hay ni siquiera un sólo papel que justifique que nosotros hemos falsificado cualquier documento", afirmó el sonorense.

Nodal aprovechó el foco para hacer un llamado a su antigua disquera a mejorar las condiciones de contrato.

"Yo con Universal he hecho cosas increíbles de la mano. Quiero pedirles el respeto y el cariño y también la congruencia de que, si quieren un artista de mi calibre para atrás, que hagan un contrato digno y con mucho respeto", dijo.

Christian Nodal responde a críticas: asegura que sí incluyó a Ángela en su discurso de los Grammy

Aunque las preguntas estaban enfocadas a saber cómo a partir de ahora podría cambiar su carrera artística, algunos reporteros aprovecharon para preguntarle sobre los TikTok que se habían viralizado del momento en que omitió a Ángela Aguilar en su discurso de agradecimiento en los Latin Grammy,

Pese a que se mostraba visiblemente cansado, Nodal aclaró que no se le olvidó nombrar a Ángela, sino que la incluyó al nombrar a la familia.

Justificó que en esta ocasión su agradecimiento fuera de esta manera dado a que venía de estar trabajando y a que no prepara sus discursos, dejando todo a la improvisación.

" Lo que no se le tiene que olvidar a la gente es la familia. Mi esposa es mi familia, su familia es mi familia, mis padres son mi familia, mis hermanos... Entonces no sé si han visto mi agenda, pero he estado muy cansado esa noche di un show y seguí por tres noches más .

" Me encantaría tener mejores discursos, pero yo improviso mucho ", dijo.

Cabe recordar que en redes sociales se viralizó no sólo la "omisión" del nombre de Ángela en el discurso, sino que los cibernautas sacaron a la luz los clips en los que Nodal agradeció efusivamente a Belinda y Cazzu su apoyo incondicional cuando en su momento fueron sus novias.