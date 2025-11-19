Un video está causando indignación en las redes sociales luego de que muestra cómo un grupo de jóvenes motociclistas patean a un ciclista y éste termina impactado contra un puente en la alcaldía Iztacalco, Ciudad de México.

En redes se viralizó un trend del audio del anime Baki:

" Es una pena terrible, a Oliver le cayó un meteorit o mientras caminaba en la calle ", el cual se emplean para satirizar una desgracia ya sea desde un golpe hasta una aparatosa caída.

La voz fue usada en el video que los motociclistas grabaron cerca del Metro Pantitlán, en la colonia Aviación Civil, según se indica en los reportes.

¿Cómo ocurrió la agresión contra el ciclista en calles de Iztacalco?

La imagen muestra al menos dos motos rodando sobre la calle más el vehículo de quien grababa, en una de ellas viaja un joven de chamarra y gorra blanca, quien se acerca al ciclista que llevaba una chamarra reflejante y una mochila.

La víctima al notar que el otro vehículo se aproxima muy rápido trata de orillarse hasta quedar relativamente cerca de la banqueta.

El conductor de la moto entre risas decide no alejarse y, al contrario, tras pasar por un puente peatonal se le fue encima al ciclista, provocando que este cayera y se golpeara contra las escaleras.

Aunque sólo se escucha el audio del trend que estaban grabando, se muestra que en la otra moto donde viajaban dos de sus cómplices, estos le sonríen, al parecer aprobando lo sucedido.

Mientras que el perpetrador saluda a la cámara mostrando un gesto de satisfacción.

En respuesta al video, la Unidad de Contacto de la Secretaría de Seguridad Ciudadana pidió información a quien reportó el incidente.

Reacciones en redes sociales por el ataque al ciclista

La indignación en redes llegó a tal grado que uno de los cibernautas se puso a indagar sobre la identidad de los supuestos responsables.

Incluso compartió imágenes de lo que parece la cuenta de TikTok de uno de los presuntos agresores.

Las reacciones también muestran enojo y amenazas contra quienes tiraron al ciclista.

Otros exigen que se las autoridades los aprehendan y cuestionan si el choque provocado podría considerarse como intento de homicidio.