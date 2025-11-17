Apple anunció el lanzamiento de Digital ID, una nueva función que permitirá a los usuarios de iPhone crear una identificación en Apple Wallet utilizando la información de su pasaporte estadounidense. Esta innovación busca ofrecer una forma más segura y práctica de presentar la identidad directamente desde el iPhone o el Apple Watch.

“Con el lanzamiento de la Identidad Digital, nos entusiasma ampliar las formas en que los usuarios pueden almacenar y presentar su identidad, todo ello con la seguridad y privacidad integradas en el iPhone y el Apple Watch”, declaró Jennifer Bailey, vicepresidenta de Apple Pay y Apple Wallet.

¿Dónde se podrá usar?

En su fase inicial, Digital ID estará disponible en versión beta en los controles de seguridad de la TSA en más de 250 aeropuertos de Estados Unidos, exclusivamente para la verificación de identidad presencial durante viajes nacionales.

Apple adelantó que “próximamente se añadirán otros casos de uso de Digital ID”, lo que abre la puerta a más aplicaciones en el futuro.

Es importante aclarar que esta identificación no reemplaza el pasaporte físico y no se puede usar para viajes internacionales ni para cruzar fronteras fuera de Estados Unidos.

¿Cómo funciona?

Los usuarios podrán añadir su identificación digital siguiendo estos pasos:

Abrir la app Wallet en el iPhone y pulsar el botón Añadir (+).

Seleccionar Permiso de conducir o Documentos de identidad, luego Identificación digital.

Escanear la página con foto del pasaporte físico y leer el chip integrado para verificar autenticidad.

Tomarse una selfie y realizar movimientos faciales para completar la verificación.

Una vez validada la identidad, la ID digital se añadirá a la cartera digital. Para presentarla, bastará con pulsar dos veces el botón lateral o de inicio, seleccionar la identificación y acercar el dispositivo a un lector, autenticándose con Face ID o Touch ID.

Apple subraya que la ID Digital aprovecha las funciones de privacidad y seguridad integradas en sus dispositivos. Los datos se cifran y se almacenan únicamente en el iPhone o Apple Watch. Además, “Apple no puede ver cuándo ni dónde los usuarios presentan su ID, ni qué datos se presentaron”.

Solo se comparte la información necesaria para cada transacción, y el usuario debe autorizarla previamente. No es necesario entregar ni desbloquear el dispositivo para mostrar la identificación.

Licencias de conducir e identificaciones estatales en Apple Wallet hoy

Además, la opción para añadir el carné de conducir o el documento de identidad estatal a Apple Wallet está disponible en 12 estados y Puerto Rico. “Tan solo en los últimos seis meses, esta función ha llegado a Montana, Dakota del Norte y Virginia Occidental, y se lanzó internacionalmente por primera vez en Japón con My Number Card en el iPhone”.

Por ahora, ésta tecnología no está disponible en México ni aplica para pasaportes mexicanos.