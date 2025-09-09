Apple presentó este martes un "nuevo miembro" de su gama de teléfonos inteligentes, el ultrafino iPhone 17 Air -con un precio de salida de 999 dólares- (18,602.04 pesos mexicanos) así como un rediseño de los iPhone Pro, los modelos de alta gama de su nueva línea iPhone 17 con un precio de salida de 1,099 dólares (20,464.11 pesos mexicanos), que tiene una batería más grande de cualquier iPhone hasta la fecha.

CÓMO LUCE EL IPHONE 17 Y EL IPHONE 17 PRO MAX

AirPods Pro 3, the new Apple Watch lineup, iPhone 17, iPhone 17 Pro, and the all-new iPhone Air—here’s everything we just announced! pic.twitter.com/EDPNjpoUW8 — Tim Cook (@tim_cook) September 9, 2025

El director ejecutivo de la empresa, Tim Cook, recalcó que los modelos Pro tienen "el mismo precio que el año pasado por los iPhone 16 Pro de 256 gigabytes", dejando entrever que los aranceles del 20% que enfrenta la compañía sobre las importaciones procedentes de China no se han traducido en precios más altos.

Hasta el momento se sabe que la preventa en México sería para el 12 de septiembre, y estarán disponibles a partir del 19 de septiembre.

Características del ultrafino iPhone 17 Air

El iPhone 17 Air Es de 5,6 mm de grosor y una pantalla de 6.5 pulgadas.

La empresa lo describió hoy como un dispositivo "potente, pero tan delgado y ligero que parece desaparecer en la mano" y con una batería que dura "todo el día".

No obstante, la compañía de la manzana mordida afirma que su diseño es el más duradero hasta la fecha, gracias a un caparazón cerámico ('Ceramic Shield') y un marco de titanio en ambos lados.

El nuevo miembro de la gama de teléfonos inteligentes de Apple cuenta con un procesador A19 Pro, "el chip más potente para iPhone hasta la fecha", también anunciado hoy, así como con un sistema de cámara dual de 48 megapíxeles.