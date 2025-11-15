Patrocinar a un hermano para que obtenga la residencia permanente en Estados Unidos es posible, pero se trata de uno de los procesos más largos dentro del sistema migratorio. Esta categoría se conoce como F4 – Familiares de cuarta preferencia, y está sujeta a límites anuales y a una alta demanda.

¿Quién puede solicitar la Green Card para hermanos?

Según USCIS, solo los ciudadanos estadounidenses pueden patrocinar a sus hermanos. Los residentes permanentes (titulares de Green Card) no son elegibles para este trámite. Además, el patrocinador debe:

Tener 21 años o más.

Probar su ciudadanía con documentos como pasaporte, acta de nacimiento, certificado de naturalización o reporte consular de nacimiento.

Presentar evidencia de la relación familiar: actas de nacimiento que demuestren al menos un padre en común.

Para hermanos adoptivos, se requiere el decreto de adopción antes de los 16 años.

Para hermanos por afinidad (stepsiblings), se deben presentar actas de matrimonio y prueba de disolución de matrimonios previos.

Para medios hermanos, se necesitan actas de matrimonio y divorcio de los padres.

¿Quiénes son beneficiarios?

El hermano patrocinado puede ser de cualquier edad o estado civil. Además, su cónyuge y sus hijos solteros menores de 21 años entran como beneficiarios derivados en la misma petición.

Tiempo de espera: ¿cuánto tarda?

Este es el punto crítico. La categoría F4 tiene un límite anual de aproximadamente 65,000 visas y cada país no puede recibir más del 7% del total. Esto genera listas de espera muy largas.

Tiempo promedio global: más de 15 años.

México: según el Visa Bulletin de septiembre 2025, se están procesando casos con fecha de prioridad de abril de 2001, lo que implica 24 años de espera .

de septiembre 2025, se están procesando casos con fecha de prioridad de abril de 2001, lo que implica . India y Filipinas: entre 17 y 20 años.

Otros países: alrededor de 15 a 18 años.

El tiempo depende del priority date, que es la fecha en que USCIS recibe el Formulario I-130. Puedes consultar el avance mensual en el https://travel.state.gov/content/travel/en/legal/visa-law0/visa-bulletin.html.

Costos oficiales de la solicitud de Green Card (2025)

El proceso implica varias tarifas gubernamentales:

Formulario I-130 (Petición de Familiar Extranjero): $625 si se presenta en línea / $675 en papel.

Formulario DS-260 (solicitud de visa en consulado): $325.

Revisión del Formulario I-864 (Affidavit of Support): $120.

Tarifa USCIS para emisión de la Green Card: $220.

Formulario I-485 (si el ajuste de estatus se hace dentro de EE.UU.): $1,440.

Examen médico y vacunas: variable según país ($100–$500 aprox.).

Total estimado: entre $1,300 y $2,500, sin contar traducciones, mensajería ni honorarios legales.

¿Cómo solicitar la Green Card para hermanos?

Presentar el Formulario I-130 ante USCIS con pruebas de ciudadanía y relación familiar.

Esperar la aprobación del I-130 (12–18 meses aprox.). Esto no otorga visa inmediata, solo asegura un lugar en la lista.

Revisión del Visa Bulletin hasta que la fecha de prioridad sea vigente.

Proceso consular o ajuste de estatus:

Si el hermano está fuera de Estados Unidos, completa el DS-260 y entrevista en el consulado.

Si está dentro y es elegible, presenta el I-485.

Entrevista y entrega de documentos (incluye examen médico).

Decisión final y emisión de la Green Card.

Una petición pendiente no otorga permiso para vivir o trabajar en Estados Unidos.

Tener una solicitud activa puede complicar la obtención de visas temporales (turismo, estudiante) por demostrar intención migratoria.

No existe forma legal de acelerar el proceso.