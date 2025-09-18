Convertirse en residente permanente legal de Estados Unidos es un gran paso, pero también marca el inicio de una nueva etapa llena de responsabilidades y trámites importantes. Si recientemente recibiste tu Green Card, aquí te explicamos qué hacer para establecerte legalmente y con éxito en el país.

1. Recibe tu tarjeta de residente permanente

Después de que los Servicios de Ciudadanía e Inmigració (USCIS) aprueban tu residencia permanente, recibirás primero una notificación de bienvenida y luego tu Green Card física por correo. Si te mudas antes de recibirla, debes actualizar tu dirección en línea o presentar una e-Request para evitar problemas con la entrega.

2. Solicita tu número de Seguro Social

El número de Seguro Social (SSN) es esencial para trabajar legalmente, abrir cuentas bancarias, pagar impuestos y acceder a beneficios del gobierno. Puedes solicitarlo en la Administración del Seguro Social (SSA). Si aún no tienes tu Green Card física, puedes usar el sello temporal en tu pasaporte o el documento de estatus temporal que USCIS te haya dad.

La SSA ofrece servicios de intérprete gratuitos y tiene información disponible en varios idiomas.

3. Obtén tu licencia de conducir

Para conducir legalmente en Estados Unidos, necesitas una licencia de conducir estatal. Cada estado tiene su propio departamento de vehículos motorizados (DMV), y puedes encontrar el enlace correspondiente en USA.gov.

4. Regístrate en el Servicio Selectivo

Si eres hombre entre 18 y 26 años, debes registrarte en el Servicio Selectivo, lo cual es obligatorio incluso si eres residente permanente. Este registro es importante para cumplir con la ley y para acceder a ciertos beneficios federales en el futuro.

5. Cambia tu dirección con USCIS

La ley exige que la mayoría de los no ciudadanos informen cualquier cambio de dirección a USCIS dentro de los 10 días posteriores a la mudanza. Puedes hacerlo en línea a través del sitio web de USCIS.

6. Conoce tus derechos y responsabilidades

Como residente permanente, tienes derechos como:

Vivir y trabajar en Estados Unidos .

. Solicitar la ciudadanía después de cumplir los requisitos.

Patrocinar a ciertos familiares para que obtengan residencia.

También tienes responsabilidades, como:

Obedecer las leyes.

Declarar impuestos.

Mantener tu estatus migratorio.

USCIS ofrece una guía completa llamada Welcome to the United States: A Guide for New Immigrants, disponible en varios idiomas, que te ayudará a entender mejor tu nueva vida en Estados Unidos.

7. Participa en tu comunidad

Una excelente manera de integrarte es voluntariarte en tu comunidad. Esto te permite conocer personas, practicar inglés y contribuir positivamente al lugar donde vives.

Establecerte en Estados Unidos como residente permanente implica más que recibir una tarjeta: es el inicio de una nueva vida con derechos, deberes y oportunidades.