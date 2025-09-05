El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) anunciaron una medida polémica: la expansión de las facultades de aplicación de la ley dentro del USCIS.

A partir de una regla final publicada oficialmente, USCIS contará con nuevos agentes especiales clasificados como 1811, quienes estarán autorizados para investigar, arrestar y presentar para procesamiento a personas que violen las leyes migratorias de Estados Unidos.

La nueva regla permitirá a USCIS ejercer facultades policiales federales, como:

Realizar arrestos.

Portar armas de fuego.

Ejecutar órdenes de registro y detención.

Investigar violaciones civiles y penales de leyes migratorias.

Ordenar deportaciones expeditas.

Estas atribuciones fueron delegadas directamente por la Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, como parte de una estrategia para "reforzar la seguridad nacional, combatir el fraude migratorio y proteger la seguridad pública".

¿Por qué se implementa esta medida?

Según el DHS, esta expansión responde a la promesa del presidente Donald J. Trump de “volver a hacer que Estados Unidos sea seguro”.

Un portavoz del DHS declaró que dotar a USCIS de estas facultades representa una inversión directa en la seguridad nacional, al permitir que los agentes migratorios actúen con mayor "autonomía y eficacia".

¿Qué cambia en la práctica con la nueva medida?

Antes, USCIS debía remitir ciertos casos a ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas). Ahora, podrá gestionar investigaciones completas, desde la detección de fraude hasta la deportación de personas que "intenten explotar" el sistema migratorio.

Esto significa que los trámites migratorios podrían implicar riesgos legales inmediatos para quienes tengan irregularidades en su estatus o historial migratorio

¿Cuándo entra en vigor la nueva medida?

La norma final entra en vigor 30 días después de su publicación oficial en el Registro Federal. USCIS ya ha anunciado planes para reclutar y capacitar a los nuevos agentes especiales que ejercerán estas funciones.