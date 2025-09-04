Se terminaron las vacaciones de verano y con el regreso a clases miles de jóvenes en México iniciaron una carrera universitaria en la que deberán tener todas las herramientas necesarias para poder aprovechar al máximo esta nueva etapa.

Para estos universitarios, Google anunció que tendrá gratis por un año, Gemini, su más reciente aplicación de inteligencia artificial en la que podrán desde mejorar la redacción, acceder al análisis de libros, generar de videos y tener 2 terabytes de capacidad de almacenamiento para correos y fotografías.

¿Cuáles son los requisitos para tener Google AI Pro gratis por un año?

Gemini en Google AI Pro ya está disponible, pero tienes hasta el 2 de noviembre para registrarte, pero los interesados deberán de cumplir con una serie de requisitos, como:

Ser mayor de 18 años

Confirmar su estatus como estudiante llenando un formulario de Google

Presentar una forma de pago válida, aunque Gemini es gratis por un año

"Los beneficios de Google AI Pro incluyen funciones experimentales que usan IA generativa", informó la empresa.

¿Qué funciones están disponibles en Gemini?

De acuerdo con el portal de Google entre las funciones que inteligencia artificial que estarán disponibles por un año sin costo alguno son:

App de Gemini con 2.5 Pro y Veo

Jules (herramienta de programación)

(herramienta de programación) Flow (función para la generación de videos para crear películas)

(función para la generación de videos para crear películas) Whisk (app que convierte imágenes en clips de video con Veo)

(app que convierte imágenes en clips de video con Veo) NotebookLM con límites más altos (es una asistente de investigación)

con límites más altos (es una asistente de investigación) Gemini en Gmail, Documentos y Vids

2 TB de almacenamiento

1,000 créditos de IA mensuales

El gigante informático precisó que las herramientas son experimentales y que "pueden cometer errores y es posible que sugieran respuestas imprecisas o inapropiadas que no representan la opinión de Google", por lo que exhortó a los usuarios a mandar sus comentarios para contribuir con su mejoramiento.