A partir del 1 de octubre de 2025, solicitar una visa americana de turista (B1/B2) será significativamente más costoso. El precio total pasará de $185 dólares a $435 dólares, debido a la implementación de una nueva tarifa incluida en la ley federal estadounidense The One Big Beautiful Bill, parte de la agenda fiscal del segundo mandato del presidente Donald Trump.

¿Por qué sube el costo de la visa americana?

El incremento de $250 dólares corresponde a la nueva Visa Integrity Fee (Tarifa de Integridad), que se aplicará a todas las visas de no inmigrante, incluyendo:

Visas de turista (B1/B2)

Visas de estudiante (F, M y J)

Visas de trabajo (H-1B)

Esta tarifa tiene como objetivo:

Financiar operaciones de control migratorio (como contratar más personal de ICE y CBP).

Reducir el déficit federal mediante la recuperación de costos administrativos.

Aumentar la integridad del sistema migratorio.

¿Quiénes deberán pagar los $250 dólares extra?

Todos los solicitantes de visas de no inmigrante de países que no forman parte del Programa de Exención de Visas deberán pagar esta tarifa adicional. Esto incluye a países como México, Argentina, India, Brasil y China.

De acuerdo con la agencia Reuters, “la US Travel Association ha señalado que esta nueva tarifa convierte a la visa americana en una de las más costosas del mundo para visitantes”.

¿Quiénes están exentos?

Los únicos exentos del pago de la Visa Integrity Fee son los ciudadanos de los 42 países que participan en el Programa de Exención de Visas. México no está incluido en este grupo, por lo que los mexicanos deberán pagar el total de $435 dólares.

¿Cuándo se paga la Visa Integrity Fee?

El pago de los $250 dólares se realizará solo si la visa es aprobada, es decir, después de la entrevista consular. Si la solicitud es rechazada, no se deberá pagar esta tarifa.

¿Es reembolsable?

En ciertos casos, sí. El gobierno estadounidense ha indicado que los viajeros podrían solicitar un reembolso si:

No exceden el tiempo permitido de estancia

No realizan actividades laborales no autorizadas

Obtienen una extensión de visa o la residencia permanente (Green Card) antes de que expire la visa

Sin embargo, aún no se han detallado los mecanismos para solicitar dicho reembolso.

Otros aumentos en el trámite de visa

Además del incremento por la Visa Integrity Fee, también se ha implementado un nuevo cobro por el envío de la visa. Antes, el pago de $185 dólares incluía la solicitud DS-160, el trámite y la entrega de la visa en un Centro de Atención al Solicitante (CAS) o en una sucursal de DHL.

Ahora, si el solicitante desea recibir la visa en su domicilio particular o en una sucursal de DHL, deberá pagar una tarifa adicional por el envío.

¿Subirá más el precio en el futuro?

Aunque la tarifa inicial del nuevo impuesto es de $250 dólares, se prevé que tenga ajustes anuales por inflación, lo que significa que el costo total de la visa podría aumentar cada año.