Si vas a tramitar la visa americana de turista por primera vez seguramente te has desilusionado por los largos tiempos de espera para obtener citas en el Centro de Atención al Solicitante (CAS) y Consulados.

El retraso en las citas para visa americana de turista inició luego de que los Consulados y Embajada suspendieron los servicios durante la emergencia sanitaria por Covid-19 y aunque se había acortado la espera, en los últimos meses se acrecentó.

La Embajada de Estados Unidos en México señala que las citas se van agendando conforme se solicitan, por lo que recomiendan agendar la fecha más cercana disponible, en cuanto se realice el pago.

Los Servicios Oficiales de Información y Citas de Visa de Estados Unidos tienen las fechas aproximadas y estos son los consulados donde es más rápido el trámite.

¿Dónde es más rápido tramitar la visa americana?

Estos son los 5 consulados donde es más rápido tramitar la visa americana por primera vez:

Tijuana: 2 de octubre de 2025.

Nogales: 24 de abril de 2026.

Mérida: 5 de junio de 2026.

Nuevo Laredo: 10 de julio de 2026.

Matamoros: 6 de agosto de 2026.

Dado que las fechas cambian constantemente, lo más recomendable es iniciar el trámite lo antes posible y estar pendiente de las actualizaciones en las cuentas oficiales de la Embajada de Estados Unidos, los consulados y el Departamento de Estado.

Recuerda que no es necesario que saques tu visa americana en el lugar donde resides, también puedes programarla en otra ciudad.

Estados Unidos tiene más de 20 tipos de visa que sirven a diferentes propósitos de viaje: algunas son para entrar a trabajar, otras para estudiar, pero la más común es la B1/B2 que sirve para ingresar a USA por motivos de turismo, compras y visita de familiares.

Por esa razón, la visa B1/B2 también es conocida como la visa de turista. Se otorga hasta por 10 años y en cada entrada a Estados Unidos puedes permanecer un máximo de 6 meses, a menos que solicites una extensión de estadía.

Las preguntas más comunes en el trámite de visa americana son las siguientes:

1. ¿A qué lugar de Estados Unidos viaja?

2. ¿Cuál es el motivo de su viaje?

3. ¿De cuánto tiempo será su estancia y cuándo piensa partir?

4. ¿Con quién viaja?

5. ¿Dónde trabaja? ¿Desde cuándo labora ahí y qué actividades realiza?

6. ¿Quién pagará los gastos de su viaje?

7. ¿Dónde se hospedará?

8. ¿Tiene familiares en Estados Unidos?

9. ¿Ha viajado o estado antes en Estados Unidos?