Si estás en espera de recibir tu visa americana de turista B1/B2, es normal sentir ansiedad por saber cuándo llegará. Aunque ya pasaste por la entrevista y te fue aprobada, el proceso aún no ha terminado. Afortunadamente, existen formas oficiales de verificar el estatus de tu visa y rastrear su entrega.

¿Cómo consultar el estatus de tu visa de no inmigrante?

El Departamento de Estado de Estados Unidos tiene portal en línea para revisar el estado de tu solicitud. Para usarlo, sigue estos pasos:

Ingresa al verificador de estatus de visa del Departamento de Estado (da clic a este enlace). Selecciona la opción "NON IMMIGRANT VISA (NIV)". Elige tu ubicación. Ingresa tu número de identificación o número de caso. Escribe el número de tu pasaporte. Introduce las primeras cinco letras de tu apellido. Captura los caracteres que aparecen en la imagen. Presiona el botón “Submit”.

Este sistema te mostrará si tu visa está en proceso, aprobada o enviada.

¿Cuánto tarda en llegar la visa?

Generalmente, la visa B1/B2 tarda entre 2 y 3 semanas en llegar después de la entrevista, aunque puede demorar más debido a la alta demanda y retrasos en citas. El Departamento de Estado no garantiza un tiempo específico de procesamiento, pero sí permite darle seguimiento.

¿Cómo rastrear la entrega de tu visa?

Una vez que tu visa ha sido aprobada y enviada, puedes rastrearla de dos formas:

1. Portal de citas para visas

Accede a https://ais.usvisa-info.com/es-mx/niv/ y revisa el estatus. Verás un ícono de camioncito si tu visa ya fue enviada. También se indicará la dirección de la sucursal de DHL donde podrás recogerla.

Los estados de entrega son:

En ruta: DHL ya recogió los documentos.

Entrega: Los documentos están en proceso de entrega.

Listo para recogerse: Ya puedes recoger tu visa en la sucursal seleccionada.

2. Sitio web de DHL

Usa el número de guía que te proporcionaron para rastrear el envío directamente en el sitio de DHL.

¿Qué necesitas para recoger tu visa?

Una identificación oficial.

El número de envío.

Si no recoges tu visa en un plazo de 30 días, será devuelta al Centro de Atención a Solicitantes (CAS).

¿Cuánto cuesta la entrega?

Antes, el pago único de aproximadamente $185 dólares incluía todo el proceso. Ahora, si deseas recibir tu visa por mensajería, deberás pagar:

$400 pesos si quieres que llegue a tu domicilio.

$320 pesos si prefieres recogerla en una sucursal de DHL.

Este pago se realiza en efectivo en Scotiabank o BanBajío, o mediante transferencia SPEI a BanBajío. Para solicitar este servicio, entra a tu perfil en el portal de citas y selecciona “solicitud de entrega premium”.

¿Dónde se puede recoger sin costo?

Si no pagas por el servicio de mensajería, tu visa será enviada al CAS donde tomaste tus datos biométricos. Estos centros están ubicados en:

Ciudad Juárez

Ciudad de México

Guadalajara

Hermosillo

Matamoros

Mérida

Monterrey

Nogales

Nuevo Laredo

Tijuana

Recuerda ajustar el punto de entrega en tu perfil antes de la entrevista, ya que si no lo haces, se enviará automáticamente al CAS correspondiente.