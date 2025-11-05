Si planeas estudiar en el extranjero, uno de los requisitos más comunes es demostrar tu nivel de inglés, y existe un examen que ayuda a demostrar tus habilidades para el idioma, llamado Test of English as a Foreign Language (TOEFL).

Esta prueba se ha consolidado como una de las opciones más reconocidas a nivel mundial para certificar el inglés y obtener mejores oportunidades académicas y como consecuencia, laborales.

¿Qué es el TOEFL?

El examen es aceptado por decenas de universidades y otras instituciones académicas en países de habla inglesa como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Irlanda, Europa, Asia, Australia y Nueva Zelanda, principalmente, lo que lo convierte en un requisito indispensable para acceder a programas y materias impartidas por completo en inglés.

El TOEFL es desarrollado por Educational Testing Service (ETS), una organización que administra la prueba estandarizada del idioma inglés académico, que evalúa, a su vez, a los estudiantes interesados en ingresar a alguna escuela de habla inglesa en cualquier parte del mundo.

Obtener una buena puntuación en el TOEFL no sólo aumenta las posibilidades de admisión a escuelas internacionales, sino que también demuestra que el estudiante posee las habilidades necesarias para desenvolverse con éxito en un entorno académico internacional.

Cabe destacar que el examen evalúa las cuatro habilidades del idioma: expresión oral, comprensión auditiva, lectura y expresión escrita. Existen dos versiones del examen, siendo el TOEFL iBT el más popular y reconocido en las instituciones de nivel superior, tomando en cuenta que la puntuación máxima es de 120 ; el otro es el TOEFL Essentials y es más general y básica.

¿Cómo aprobar el TOEFL? Tips recomendados por expertos

Primero, como estudiante debes registrarte para la prueba en ETS, estudia para obtener la puntuación requerida por la institución de habla inglesa a la que quieras entrar y realiza el examen para recibir el reporte de tu calificación y la certificación.

A continuación te decimos el paso a paso que debes seguir antes, durante y posterior al examen, según la organización que desarrolla la prueba, ETS:

Crea una cuenta en ETS

Regístrate a la prueba; inicia sesión, elige una fecha y lugar para realizarla o elige el examen TOEFL Home Edition , que es en línea. Completa tu solicitud y selecciona los destinatarios que deben recibir tus puntuaciones.

, que es en línea. Completa tu solicitud y selecciona los destinatarios que deben recibir tus puntuaciones. Paga la cuota de examen. El precio de la prueba en México puede costar alrededor de 3 mil 720 pesos , al cambio de hoy (200 dólares).

, al cambio de hoy (200 dólares). Elabora un plan de estudios que incluya exámenes de práctica regulares, estas pruebas deben cumplir las cuatro habilidades.

Tras realizar los exámenes, práctica tus puntos débiles.

Realiza tu examen, ya sea en el lugar que elegiste en el registro o en línea con el TOEFL Home Edition.

Solicita tu puntuación.

ETS tiene una plataforma especial donde se ofrecen materiales de práctica TOEFL personalizables llamado TestReady, hay material gratuito y de pago, incluidos mock exams, que son exámenes simulacros o de práctica, pruebas por sección, cursos y planes de estudio personalizables.