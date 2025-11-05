TE RECOMENDAMOS

El presidente de Estados Unidos, , afirmó este miércoles que los bombardeos contra "cárteles terroristas" no se limitan solo a , al señalar que hay "otros" países involucrados tras más de dos meses de ataques estadounidenses a lanchas en el Pacífico y el Caribe.

"Estamos estallando carteles terroristas y estamos reventándolos, ligados al régimen de (Nicolás) Maduro en Venezuela y otros. Miren, no es solo Venezuela, pero un montón de cosas están viniendo", declaró el mandatario en el America Business Forum (ABF) en Miami.

Trump, quien no aclaró a qué otros países se refiere, defendió los ataques que han matado al menos a 66 personas en casi 20 embarcaciones en el Caribe y el Pacífico desde el 1 de septiembre, al asegurar que por cada embarcación bombardeada se salvan 25.000 estadounidenses, al evitar que ingresen al país la supuesta droga destruida por el Comando Sur.

