¿Planeas viajar a Canadá? Si eres mexicano, necesitarás tramitar una visa canadiense de visitante para ingresar al país por motivos de turismo, compras o visita de familiares. Esta visa es conocida como visa de visitante y es obligatoria para la mayoría de los viajeros.

Tiempo de espera para la visa canadiense desde México

De acuerdo con el portal oficial del gobierno de Canadá en la sección Current Processing Times, el tiempo estimado para procesar una solicitud de visa canadiense desde México es de 41 días. Este plazo puede variar, por lo que se recomienda iniciar el trámite con anticipación.

Canadá. Foto: IRCC

¿Quiénes pueden viajar sin visa canadiense?

Los únicos mexicanos que pueden ingresar a Canadá con una Autorización Electrónica de Viaje (eTA) y sin visa son quienes cumplen con alguno de estos requisitos:

Haber tenido una visa canadiense de visitante en los últimos 10 años.

Poseer una visa estadounidense de no inmigrante válida (por ejemplo, B1/B2).

Importante: La eTA solo aplica para viajes por avión. Si entras por tierra o barco, necesitarás la visa canadiense.

Costo de la visa canadiense en 2025

Visa de visitante: $100 dólares canadienses.

Datos biométricos (huellas y foto): $85 dólares canadienses.

La visa tiene una vigencia de hasta 10 años y permite estancias de hasta 6 meses por entrada, salvo que el oficial consular indique otro límite.

Cómo tramitar la visa canadiense paso a paso

Reúne los documentos:

Pasaporte vigente.

Pruebas de fondos suficientes.

Carta de invitación (si aplica).

Certificado de antecedentes penales (si aplica).

Completa la solicitud en línea:

Ingresa al portal oficial de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá (IRCC), crea una cuenta y llena el formulario con tus datos personales, motivo del viaje y detalles sobre estudios, trabajo y seguridad.

https://portal-portail.apps.cic.gc.ca/signup?lang=en

Paga las tarifas:

$100 CAD por la visa.

$85 CAD por biometría.

Métodos aceptados: Visa, MasterCard, American Express, JCB y UnionPay.

Programa tu cita biométrica:

Una vez aceptada tu solicitud, agenda una cita en un centro autorizado (CDMX, Monterrey, Guadalajara o Mérida).

Espera la respuesta:

Podrían pedirte enviar tu pasaporte para estampar la visa. El costo de envío corre por tu cuenta.