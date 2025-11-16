La visa americana de turista (categoría B1/B2) es uno de los documentos más solicitados por viajeros que desean visitar Estados Unidos. Pero, ¿qué ocurre cuando vence? ¿Cuánto tiempo dura y cómo renovarla sin complicaciones? Aquí te lo explicamos paso a paso.

¿Cuánto dura la visa americana? ¿Cuál es su vigencia?

Por lo general, la visa B1/B2 tiene una vigencia de 10 años. Sin embargo, el oficial consular puede otorgarla por menos tiempo si lo considera necesario. Para saber la duración exacta, revisa tu documento:

Date of Issue: indica la fecha en que fue expedida (ejemplo: 09 Mar 2026).

Expires On: señala el día, mes y año en que dejará de ser válida (ejemplo: 05 Mar 2036).

Durante ese periodo, puedes usar la visa para viajar a Estados Unidos tantas veces como desees, siempre que cumplas con las reglas de estancia temporal. Una vez vencida, deberás renovarla.

¿Qué pasa si vence tu visa?

Si tu visa expira, no podrás usarla para ingresar a Estados Unidos. Sin embargo, puedes renovarla sin entrevista si cumples ciertos requisitos y lo haces dentro del plazo permitido.

Renovación sin entrevista: ¿quién califica?

El Departamento de Estado permite que algunos solicitantes renueven su visa sin presentarse físicamente ante un oficial consular. Esto aplica si:

Tu visa anterior era B1, B2 o B1/B2 con validez de 10 años.

con validez de 10 años. Venció hace menos de 12 meses.

Tenías al menos 18 años cuando se emitió.

Solicitas desde tu país de nacionalidad o residencia.

Nunca se te ha negado una visa (o ya fue perdonada).

No tienes inelegibilidades aparentes.

Importante: Aunque cumplas con todos los requisitos, el consulado puede pedirte una entrevista en cualquier momento.

Cambios recientes en la política

Desde el 2 de septiembre de 2025, los menores de 14 años y mayores de 79 años ya no están exentos de entrevista. Esto significa que deberán acudir al consulado, incluso si antes calificaban para la exención.

¿Cómo renovar la visa sin entrevista?

Llena el formulario DS-160 en https://ceac.state.gov.

Crea una cuenta en https://ais.usvisa-info.com y realiza el pago.

Agenda una cita en el CAS (Centro de Atención al Solicitante).

El sistema te indicará si calificas para la exención.

Si eres elegible, entrega tus documentos según las instrucciones.

Espera la notificación para recoger tu visa o recibirla por paquetería.

Renueva tu visa antes de que cumpla un año de expirada para aumentar las posibilidades de hacerlo sin entrevista. Si pasa más tiempo, deberás presentarte en persona.