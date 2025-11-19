El reciente y reencuentro entre Ben Affleck y Jennifer Lopez, durante la alfombra roja de su película El beso de la Mujer Araña, no sólo captó la atención de sus fanáticos en redes sociales que esperaban una reunión tras su divorcio. Según nuevos informes, también generó entusiasmo entre sus propios hijos, quienes no descartan la posibilidad de una reconciliación.

De acuerdo con los informes, dados a la prensa estadounidense por parte de fuentes cercanas a la expareja, los hijos de Ben, Violet, Fin y Samuel, llevan tiempo tratando de convencer a su padre de reconstruir de nueva cuenta su historia de amor con la cantante de El Anillo.

Tras su separación en 2024 y el final de su divorcio en enero de 2024, Jennifer Lopez ha mantenido una relación cercana con los hijos que Affleck comparte con su exesposa Jennifer Garner.

Al parecer la actriz y cantante continuó escribiéndoles, interesándose por su vida diaria y planeando reuniones para que convivieran con sus propios hijos, los gemelos Max y Emme, de 17 años, que tuvo con Marc Anthony.

Según afirman las fuentes, el cariño que le tienen los hijos de Ben Affleck a Jennifer ha hecho que los adolescentes estén haciendo todo lo posible para reunirlos de nueva cuenta, en lo que sería su tercera oportunidad en el amor.

“Eso ha calado hondo entre los hijos de Ben, y lo que más les gustaría, al igual que a los hijos de JLo , es ver a Bennifer 3.0”, reveló una de las fuentes.

Por su parte, los hijos de la Diva del Bronx están haciendo sus propios esfuerzos para hacer que su madre se reconcilie con Ben y vuelvan a vivir juntos.

Los nuevos informes surgen después de que se afirmara que la pareja estaría intentando de nueva cuenta retomar su romance.

Luego de causar sensación por reencontrarse en la alfombra roja de su película, Ben Affleck y Jennifer Lopez habrían retomado su romance, mismo que se puso en pausa por su divorcio.

De acuerdo con los informes, Jenn y Ben habrían regresado a poco más de 10 meses de haber concluido su divorcio y a más de un año de haberse separado. “Es complicado, han vuelto a caer en eso, aunque nunca hayan salido de ello. Nunca se apartaron de sus vidas”, señaló una fuente tras su encuentro en el estreno de El beso de la Mujer Araña.

“Parecen estar juntos, pero de una forma muy intermitente y complicada: pasan mucho tiempo juntos, y con los niños. Si les preguntas a sus círculos, la conclusión es que son muy buenos amigos y quieren formar una gran familia con los niños, como parte de sus vidas”, agregó la fuente.

Otro informante cercano a ellos y a la producción reveló que han estado más cerca que nunca a partir de este proyecto y que posiblemente están trabajando en su reconciliación como pareja.

“Ben y Jennifer claramente han vuelto a estar en la órbita del otro, y es mucho más que sólo trabajo”, dijo la fuente.

El inesperado acercamiento habría despertado sentimientos que López mantenía guardados tras su separación, afirmó otro informante. Según afirmó, la celebridad quedó encantada tras volver a convivir con Affleck en público.

“Jennifer se divirtió muchísimo con Ben. Para ella sigue siendo tan atractivo y encantador como siempre”, dijo el insider.