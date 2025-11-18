Pese a las detenciones registradas durante la marcha de la Generación Z de este fin de semana, el colectivo lanzó una nueva convocatoria la cual se empalma con el Desfile del 20 de noviembre.

Hasta el momento, el gobierno federal no ha informado sobre algún cambio en las actividades conmemorativas al aniversario de la Revolución Mexicana que están programadas para este jueves, el mismo día en que la marcha de la Generación Z se dirigirá al Zócalo.

¿A qué hora inicia la marcha de la Generación Z?

De acuerdo con las redes sociales la Generación Z está convocando a una marcha, pero que tendrá dos puntos de reunión:

En una de las publicaciones indican que el punto de encuentro es en la UNAM (sin mencionar alguna facultad en especial) a las 9:00 de la mañana de este 20 de noviembre

En otras convocan a encontrarse en los mismos puntos de inicio de las diferentes ciudades del país que participaron en la anterior.

En el caso de la Ciudad de México será a las 11:00 de la mañana en el Ángel de la Independencia para avanzar al Zócalo

Durante la protesta del pasado 15 de noviembre, las autoridades capitalinas cerraron las calles aledañas tanto al Zócalo y Paseo de la Reforma conforme avanzaban los contingentes. Entre ellas estaban:

Cruce de Insurgentes y Reforma

Avenida Juárez y alrededor de la Alameda

Eje Central

Inmediaciones de la Glorieta del Ahuehuete

Calle Rosales

Por lo que este próximo jueves en redes sociales, la Secretaría Seguridad Ciudadana estará anunciando el cierre parcial o total del paso vehicular según las afectaciones.

Foto: Captura de pantalla /X somosgeneracionzmx

SEDENA CAMBIA RUTA DEL DESFILE DEL 20 DE NOVIEMBRE

Desde el pasado domingo 16 de noviembre en redes sociales, la Secretaría de Defensa Nacional informó que el desfile cívico militar del 115 aniversario de la Revolución Mexicana "por primera vez será una ruta distinta".

Iniciará a las 10:00 de la mañana

La ruta del desfile del 20 de noviembre será:

Saldrá de la plancha del Zócalo

Avanzará por 5 de mayo

Cruza Eje Central

Toma avenida Juárez

Terminará en el Monumento a la Revolución

Para quienes busquen llegar al primer cuadro del Centro Histórico este jueves deberán estar atentos a los cortes de circulación y del servicio de transporte público que anuncien las autoridades en X.

Foto: Captura de pantalla x / Defensa

En estos casos, el Sistema de Transporte Colectivo Metro suele cerrar el servicio en la estación Zócalo, dejando como alternativa para llegar a este punto:

Allende

Pino Suarez

Dado a que es un día laboral deberás estar pendiente sobre las actualizaciones del servicio en el Metrobús en sus redes sociales en particular en las siguientes estaciones de la Línea 4: